В Житомире нашли деревянный трубопровод: ему больше 100 лет. ФОТО

В Житомире в переулке Пивоварном во время ремонтных работ случайно обнаружили деревянный трубопровод, построенный в начале ХХ века. Об этом сообщили в КП "Житомирводоканал".
В свое время трубопровод принадлежал колбасному цеху, работавшему в переулке.
"Вчера наши работники, выполняя работы на Пивоварном переулке, 3 обнаружили уникальную находку, – деревянный трубопровод протяженностью ориентировочно 300 м, который датируется началом ХХ века", – информирует водоканал.
Несмотря на свой возраст, канализационная сеть хорошо сохранилась.
"Секрет такой долголетней службы – отсутствие контакта с воздухом, что позволило дереву хорошо сохраниться под водой"
Фото: водоканал
, – объяснили коммунальщики.
Это не первая подобная находка в городе. 4 года назад работники КП "Житомирводоканал" наткнулись на такой артефакт на ул. Фещенко-Чопивского.