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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 18 » 10:53:18

В Житомире нашли деревянный трубопровод: ему больше 100 лет. ФОТО

Сегодня, 10:53:18 1368 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире нашли деревянный трубопровод: ему больше 100 лет. ФОТО

 В Житомире в переулке Пивоварном во время ремонтных работ случайно обнаружили деревянный трубопровод, построенный в начале ХХ века. Об этом сообщили в КП "Житомирводоканал".

В свое время трубопровод принадлежал колбасному цеху, работавшему в переулке.
 

"Вчера наши работники, выполняя работы на Пивоварном переулке, 3 обнаружили уникальную находку, – деревянный трубопровод протяженностью ориентировочно 300 м, который датируется началом ХХ века", – информирует водоканал.


Несмотря на свой возраст, канализационная сеть хорошо сохранилась.
 

Фото: водоканал


"Секрет такой долголетней службы – отсутствие контакта с воздухом, что позволило дереву хорошо сохраниться под водой", – объяснили коммунальщики.

Это не первая подобная находка в городе. 4 года назад работники КП "Житомирводоканал" наткнулись на такой артефакт на ул. Фещенко-Чопивского. 
Тэги: Житомир, водоканал, трубопровод
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