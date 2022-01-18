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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2022 » Январь » 18 » 11:58:43

Помогал «откосить» от службы: на Житомирщине задержали начальника военкомата

Сегодня, 11:58:43 967 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Помогал «откосить» от службы: на Житомирщине задержали начальника военкомата

 Правоохранители в одном из районов Житомирской области задержали исполняющего обязанности руководителя городского военкомата. По данным правоохранителей, мужчина брал взятки за освобождение призывников от военной службы.
 

"43-летний чиновник, житель районного центра, потребовал от мужчины откупное за избежание призыва на срочную военную службу с последующим оформлением военно-учетных документов о признании последнего непригодным к прохождению такой службы. Свои услуги и.о. городского военкома оценил в 1000 долларов США", – информирует полиция Житомирской области.


Отмечается, что военный комиссар взятку получил частями в виде талонов на топливо, деньгами и пиломатериалами.

Военком взят под стражу. Предварительная правовая квалификация события – ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Тэги: взятка, Житомирщина, военком
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 12:16:19, Сегодня [Материал]

Два защитника родины. Один хочет откосить, другой за такую услугу требует взятку. Сколько таких еще по стране???
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