Помогал «откосить» от службы: на Житомирщине задержали начальника военкомата

Правоохранители в одном из районов Житомирской области задержали исполняющего обязанности руководителя городского военкомата. По данным правоохранителей, мужчина брал взятки за освобождение призывников от военной службы.
"43-летний чиновник, житель районного центра, потребовал от мужчины откупное за избежание призыва на срочную военную службу с последующим оформлением военно-учетных документов о признании последнего непригодным к прохождению такой службы. Свои услуги и.о. городского военкома оценил в 1000 долларов США", – информирует полиция Житомирской области.
Отмечается, что военный комиссар взятку получил частями в виде талонов на топливо, деньгами и пиломатериалами.
Военком взят под стражу. Предварительная правовая квалификация события – ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.