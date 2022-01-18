Крещение 2022: где можно нырнуть в прорубь в Житомире

Завтра на Крещение в житомирском Гидропарке состоится массовое купание в проруби. Как сообщили в горсовете, с 10:00 в Гидропарке будет работать выставка-ярмарка от мастеров народного творчества.
Освящение воды и молебен начнется в 13:00.
Для желающих окунуться в прорубь установят две палатки с подогревом для переодевания и будут предлагать горячий чай.
Саму прорубь в этом году сделают ближе к центральной части пляжа.
Также будет работать зона фудкорта и полевая кухня. В 13:30 начнется концертная программа.
Как подготовиться к купанию
Национальная служба здоровья
дала советы, как подготовиться к купанию на Крещение.
НСЗУ прежде всего советуют проконсультироваться с врачом, и если врач не найдет противопоказаний, начинать готовиться к погружению:
- закаляться, первые помощники – холодный душ и воздушные ванны;
- выбирать для погружения оборудованный и безопасный участок водоема, откуда удобно выбираться;
- обуть нескользкую обувь и по возможности защитить от воды голову.
Кроме того, специалисты советуют сделать разминку и разогреть тело.
В НСЗУ отметили, что в воде также надо активно двигаться, затем хорошо вытереть тело сухим полотенцем, одеться и выпить чего-то теплого, но алкоголя лучше избегать.