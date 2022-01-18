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Крещение 2022: где можно нырнуть в прорубь в Житомире

Сегодня, 14:15:47 571 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Крещение 2022: где можно нырнуть в прорубь в Житомире

 Завтра на Крещение в житомирском Гидропарке состоится массовое купание в проруби. Как сообщили в горсовете, с 10:00 в Гидропарке будет работать выставка-ярмарка от мастеров народного творчества.

Освящение воды и молебен начнется в 13:00. 

Для желающих окунуться в прорубь установят две палатки с подогревом для переодевания и будут предлагать горячий чай. 

Саму прорубь в этом году сделают ближе к центральной части пляжа.

Также будет работать зона фудкорта и полевая кухня. В 13:30 начнется концертная программа.


 

Как подготовиться к купанию


Национальная служба здоровья дала советы, как подготовиться к купанию на Крещение.

НСЗУ прежде всего советуют проконсультироваться с врачом, и если врач не найдет противопоказаний, начинать готовиться к погружению:
 
  • закаляться, первые помощники – холодный душ и воздушные ванны;
  • выбирать для погружения оборудованный и безопасный участок водоема, откуда удобно выбираться;
  • обуть нескользкую обувь и по возможности защитить от воды голову.

Кроме того, специалисты советуют сделать разминку и разогреть тело.

В НСЗУ отметили, что в воде также надо активно двигаться, затем хорошо вытереть тело сухим полотенцем, одеться и выпить чего-то теплого, но алкоголя лучше избегать.
Тэги: КРЕЩЕНИЕ, купание, Житомир
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