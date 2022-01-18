Воинский учет женщин: Зеленский ответил на петицию и предлагает сократить список профессий

Президент Владимир Зеленский отреагировал на петицию о воинском учете женщин в Украине и поставил задачу Министерству обороны откорректировать ряд моментов в вопросе.
Как сообщает пресс-служба президента Украины
, электронную петицию разместили на сайте президента 23 декабря и менее чем за месяц она собрала более 37 тысяч подписей
.
Зеленский подчеркнул, что, согласно Конституции Украины защита суверенитета и территориальной целостности государства является делом всего украинского народа. Глава правительства отметил, что украинцы равны перед законом, и не может быть привилегий или ограничений по половому признаку.
При этом говорится, что неудачная реализация идеи, а именно необоснованный перечень профессий и отсутствие четкой процедуры постановки женщин на воинский учет, вызвало общественный резонанс.
Президент обратился к министру обороны Алексею Резникову с просьбой проработать поднятый в петиции вопрос, уделив внимание трем вопросам.
В частности, сократить перечень специальностей и профессий, согласно которому женщины берутся на учет военнообязанных; внедрить цифровые технологии в процедуру постановки на воинский учет, а также урегулировать вопрос порядка прохождения медицинского осмотра при постановке на воинский учет женщин.
Воинский учет женщин
Министерство обороны расширило перечень специальностей и профессий, который предусматривает взятие женщин в возрасте от 18 до 60 лет на воинский учет как военнообязанных. Об этом говорится в приказе Министерства №313, принятом 11 октября 2021 года, документ вступил в силу 17 декабря.
На сегодняшний день в перечень входят такие профессии как: врачи, музыканты, программисты, социальные работники, журналисты, юристы, работники ресторанов и отелей, делопроизводители, бухгалтеры, рекламщики и другие. С полным перечнем профессий, представители которых должны встать на воинский учет в Украине, можно ознакомиться здесь
.
Если женщина встала на воинский учет, то во время объявления военного положения или мобилизации ее могут призвать на службу. Но все это происходит только с согласия самой военнообязанной.
Что будет, если не встать на воинский учет?
С 2023 года организации, предприятия и учреждения, независимо от формы собственности, должны будут проконтролировать, чтобы их работники определенных профессий встали на военный учет. Тогда же при приеме на работу работодатель должен проверять документы о постановке на учет.
ФЛП (если не является руководителем предприятия) не должен контролировать воинский учет своих работниц. Всю ответственность в этом случае возлагают на самих работниц.
С 2023 года, если женщина, профессия которой входит в перечень, не стала на воинский учет, а организация, учреждение или предприятие не проконтролировало этот процесс, будут уплачиваться штрафы. Женщин будут штрафовать от 850 гривен. А предприятиям будут грозить штрафы от 5 500 гривен.