Загадочная смерть бизнес-леди из Бердичева: родные требуют провести новые экспертизы

"Место смерти – буквально в двухстах метрах от автодороги Киев – Чоп, в километре от военного городка. Женщина висела на черном шарфе, вся одежда была на ней. На месте нашли ее iPhone, сумку с банковскими карточками и немного наличных", – рассказали в местной полиции.

"Эта на вид хрупкая женщина была успешной, всегда добивалась своего, как говорят – стальная леди. А что касается семьи – мама-квочка: она бы выцарапала глаза за мужа и двух детей", – рассказала Виктория.

"Также не было никакого смысла ехать из Бердичева 70 километров, чтобы повеситься в лесу. Да и представить, что Таня оставит мужа и двух детей – тоже никак нельзя. Утром того дня она отвезла на санках сыночка в детский сад. По словам ее мужа, они по пути дурачились, смеялись, фотографировались. Все было как всегда! А потом она уехала в командировку", – говорит подруга.