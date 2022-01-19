Загадочная смерть бизнес-леди из Бердичева: родные требуют провести новые экспертизы

Бердичевлянка Татьяна Холодная 11 января уехала в командировку и пропала. Муж обратился в полицию в тот же день: представить, что любящая жена и мама двух детей могла "загулять" – было невозможно. А через несколько дней молодую женщину нашли мертвой в лесу, в 70 км от дома.
В полиции считают, что произошло самоубийство, однако родственники убеждены, что это не так – тем более, что последний звонок Татьяны был на 102, пишет "Обозреватель
".
Четыре дня ада
33-летняя Татьяна Холодная жила в Бердичеве со своей семьей. Была директор филиала компании "Микрокредит" в Житомирской области. 11 января собралась в командировку. Сначала доехала до Житомира и с автовокзала в 11:30 позвонила мужу Александру: рассказала, что уже села в автобус на Олевск, чтобы доехать до Новоград-Волынского. Но уже через 20 километров дороги неожиданно вышла на остановке.
Водитель автобуса рассказал, что в Березовке вышли две пассажирки, одна из них – Татьяна. Он запомнил стройную, в норковом полушубке женщину. Почему она вышла, не доехав до нужного ей места – неизвестно, но конфликтной ситуации в автобусе якобы не было.
А уже около 17 часов муж Татьяны позвонил в полицию и сообщил об исчезновении жены. Она не отвечала на звонки, а в офисе компании в Новоград-Волынском сказали, что она до них не доехала.
Поиски организовали друзья и родные пропавшей женщины: выезжали машинами, прочесывали территорию. А через четыре дня, которые стали адом для ее близких, Татьяну Холодную нашли мертвой
в лесу.
"Место смерти – буквально в двухстах метрах от автодороги Киев – Чоп, в километре от военного городка. Женщина висела на черном шарфе, вся одежда была на ней. На месте нашли ее iPhone, сумку с банковскими карточками и немного наличных", – рассказали в местной полиции.
Последний звонок – в полицию
Все это укладывалось в предварительную версию правоохранителей о самоубийстве, а проведенная судмедэкспертиза также пришла к подобному выводу. Однако друзья и родственники с этим категорически не согласны.
Виктория Яблонская была кумой Татьяны, крестила ее сына – женщины были знакомы 12 лет. Вместе они начинали карьеру – с кредитного консультанта, по сути – с нуля. Спустя годы Холодная стала региональным менеджером компании.
"Эта на вид хрупкая женщина была успешной, всегда добивалась своего, как говорят – стальная леди. А что касается семьи – мама-квочка: она бы выцарапала глаза за мужа и двух детей", – рассказала Виктория.
То, что происходит, Виктория называет "шапито". По ее словам, в результаты проведенной за час-два экспертизы никто из друзей и родственников Татьяны не верит. Последние обратились в правоохранительные органы с заявлением о проведении дополнительных исследований.
Люди злы на полицию, говорят, что она не вела нормальных поисков, а тело Татьяны нашли не правоохранители, а сестра кумы Татьяны с мужем. Также, по словам близких, последние три звонка с телефона женщины были куме, матери и на 102. То, что Татьяна Холодная перед смертью звонила в полицию, дало еще больше оснований ее друзьям и близким сомневаться в ее самоубийстве.
"Также не было никакого смысла ехать из Бердичева 70 километров, чтобы повеситься в лесу. Да и представить, что Таня оставит мужа и двух детей – тоже никак нельзя. Утром того дня она отвезла на санках сыночка в детский сад. По словам ее мужа, они по пути дурачились, смеялись, фотографировались. Все было как всегда! А потом она уехала в командировку", – говорит подруга.
По словам коллег Татьяны, молодая женщина "сидела на таблетках": "Не подумайте ничего плохого, она поддерживала себя, старалась не нервничать, ведь работа не из легких". Также Татьяна якобы везла с собой приличную сумму денег, однако после смерти в сумке нашли "копейки".
Странные кредиты
В полиции Житомирской области продолжают расследование
и проверяют информацию о возможных долгах.
В Едином реестре судебных решений есть информация, что ранее с Татьяной и ее мужем судился "Универсал банк". Сумма задолженности по кредиту составила почти 26 тысяч долларов (около 730 тыс. грн). В 2019 году Бердичевский горрайонный суд постановил взыскать эти деньги.
Как сообщает Обозреватель, по состоянию на сегодняшний день ни Александра, ни Татьяны нет в реестре должников, возможно они все уже выплатили. Но банк мог и не обращаться в исполнительную службу, а действовать своими методами.
В то же время одна из подруг женщины рассказала, что в последнее время Татьяна якобы брала кредиты. Правда, для чего и о каких суммах идет речь – не знает.
Какой бы ни была причина смерти Татьяны Холодной, без мамы теперь будут расти двое детей: дочке Диане 11 лет, а сыну Денису – всего пять. Однако друзья и родственники хотят узнать, что же на самом деле произошло.