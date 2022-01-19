С 29 января в Житомире подорожает проезд в общественном транспорте: сколько будем платить

С 29 января в Житомире подорожает стоимость проезда в электротранспорте, коммунальных автобусах и в частных маршрутках. Соответствующее решение сегодня приняли
члены исполнительного комитета.
Стоимость проезда в электротранспорте Житомира повысят в два этапа до 10 грн (при оплате наличными), а в маршрутках и коммунальных автобусах - сразу до 10 грн. У житомирян больше не будет скидки при расчете банковской картой.
Новые тарифы с 29 января
Частные и коммунальные автобусы:
Электротранспорт:
- Карточка житомирянина - 8 грн;
- Транспортная карта - 8 грн;
- Банковская карта и наличные - 10 грн;
- Льготная стоимость наличными - 5 грн;
- Школьникам - 3 грн транспортной картой, 5 грн - наличными.
- Карточка житомирянина - 6 грн;
- Транспортная карта - 6 грн;
- Банковская карта и наличные - 8 грн;
- Льготная стоимость наличными - 4 грн;
- Школьникам - 3 грн транспортной картой, 4 грн - наличными.
Если валидатор не работает - 4 грн. Ночной тариф - 10 грн для всех видов общественного транспорта.
С 1 июля
стоимость проезда в электротранспорте, при условии оплаты наличными, повысится до 10 гривен.