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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 19 » 09:28:24

С 29 января в Житомире подорожает проезд в общественном транспорте: сколько будем платить

Сегодня, 09:28:11 2979 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С 29 января в Житомире подорожает проезд в общественном транспорте: сколько будем платить

 С 29 января в Житомире подорожает стоимость проезда в электротранспорте, коммунальных автобусах и в частных маршрутках. Соответствующее решение сегодня приняли члены исполнительного комитета.

Стоимость проезда в электротранспорте Житомира повысят в два этапа до 10 грн (при оплате наличными), а в маршрутках и коммунальных автобусах - сразу до 10 грн. У житомирян больше не будет скидки при расчете банковской картой.
 

Новые тарифы с 29 января


Частные и коммунальные автобусы:
 
  • Карточка житомирянина - 8 грн;
  • Транспортная карта - 8 грн;
  • Банковская карта и наличные - 10 грн;
  • Льготная стоимость наличными - 5 грн;
  • Школьникам - 3 грн транспортной картой, 5 грн - наличными.
 
Электротранспорт:
 
  • Карточка житомирянина - 6 грн;
  • Транспортная карта - 6 грн;
  • Банковская карта и наличные - 8 грн;
  • Льготная стоимость наличными - 4 грн;
  • Школьникам - 3 грн транспортной картой, 4 грн - наличными.

Если валидатор не работает - 4 грн. Ночной тариф - 10 грн для всех видов общественного транспорта.

С 1 июля стоимость проезда в электротранспорте, при условии оплаты наличными, повысится до 10 гривен.
Тэги: общественный транспорт, стоимость проезда, Житомир, исполком
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Комментариев: 2
suhoj29
1 Сухий Житомир (suhoj29)   • 12:22:10, Сегодня [Материал]

дякую

всетаки підскажіть коли маршрутку № 3 повернета на нормальний її маршрут а не через кладовище ?
TarasS
2 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 15:18:14, Сегодня [Материал]

Сухий Житомир (suhoj29) - зроби запит в управління транспорту.
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