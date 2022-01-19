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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2022 » Январь » 19 » 10:28:43

Нанес девять ударов: в Житомире будут судить полицейского, избившего мужчину дубинкой

Сегодня, 10:28:43 699 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Нанес девять ударов: в Житомире будут судить полицейского, избившего мужчину дубинкой

 В Житомире будут судить старшего оперуполномоченного полиции, который в отделении резиновой дубинкой избил житомирянина. Пострадавший оказался участником боевых действий. Об этом "ЖЖ" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
 

"Следствием установлено, что в октябре прошлого года, поздно вечером, следственно-оперативная группа доставила в отделение полиции местного жителя, в отношении которого составлен админпротокол о совершении им админправонарушения, предусмотренного ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Правонарушитель оказался участником боевых действий, который имеет инвалидность (3-й группы), о чем засвидетельствовал соответствующим удостоверением. Возмущенный действиями полицейских, мужчина высказал в их адрес оскорбительные слова. Чтобы прекратить словесные оскорбления, оперуполномоченный прибег к противоправным действиям", - сообщили в областной прокуратуре.


По информации прокуратуры, правоохранитель схватил мужчину и избил его резиновой дубинкой.

"Нанес по меньшей мере девять ударов по спине и шее, нанеся ему легкие телесные повреждения", - добавили в ведомстве.

Дело по ч. 2 ст. 365 УК Украины будет рассматривать Богунский районный суд города Житомира.
Тэги: Житомир, избиение, полиция, суд
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:48:07, Сегодня [Материал]

Кто может бить участника боевых действий с инвалидностью? Только "сепар". И таких у нас Житомире - хоть пруд пруди. Поприезжали безработные, поустраивались на работу. Петю Краба избили, вырезали 12 метров кишки, селезёнку вырезали. И до сих пор не осудили их. Точно также дубинкой вынимали ему киши. А если бы закон был исполнен, то эти больше не били бы людей дубинками.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:52:59, Сегодня [Материал]

Когда будут судить "полицейских", которые убивали Петю Краба? Почему до сих пор начальник полиции патрульной не ушёл в отставку? Почему его сынок, который выносил эти киши, до сих пор работает? Вы полностью осквернили звание полицейского, и эта тень легла даже на честных полицейских.
Вы лучше найдите убийц женщины, которую сначала ограбили на деньги, тягали её за волосы, а потом повесили. Последние три звонка она сделала куме, маме и на 102, просила помощи, успела позвонить. А вы публично объявляете, что она сама себя повесила. Зачем ей ехать из Бердичева, чтобы повеситься в каком-то селе Берёзовка? Зачем ей просить 102 помощи? Дела у нас в Житомире с полицией проблематичные.
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