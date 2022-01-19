Нанес девять ударов: в Житомире будут судить полицейского, избившего мужчину дубинкой

"Следствием установлено, что в октябре прошлого года, поздно вечером, следственно-оперативная группа доставила в отделение полиции местного жителя, в отношении которого составлен админпротокол о совершении им админправонарушения, предусмотренного ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Правонарушитель оказался участником боевых действий, который имеет инвалидность (3-й группы), о чем засвидетельствовал соответствующим удостоверением. Возмущенный действиями полицейских, мужчина высказал в их адрес оскорбительные слова. Чтобы прекратить словесные оскорбления, оперуполномоченный прибег к противоправным действиям", - сообщили в областной прокуратуре.