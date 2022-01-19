Кабмін скоротив термін дії «зелених» COVID-сертифікатів

Срок действия "зеленых" COVID-сертификатов в "Дія", подтверждающих вакцинацию от коронавирусной болезни, сокращен с 365 до 270 дней.
Соответствующие изменения были внесены сегодня в постановление КМУ №677 от 29 июня 2021 года, информирует Правительственный портал
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Новый срок действия цифрового сертификата изменяется для всех типов документа: внутреннего, иностранного и международного. Их действие составит 9 месяцев и будет считаться с момента получения человеком второй дозы прививки.
Кроме того, этим постановлением Правительство утвердило клинические основания для формирования сертификата на основании получения бустерной дозы вакцины от COVID-19. В частности, цифровой документ можно будет сформировать после получения вакцины, что соответствует утвержденным схемам введения бустерной дозы.
Возможность сформировать COVID-сертификат для привитых бустерной дозой от коронавирусной болезни появится в приложении "Дія" в конце января.
Напомним, в Украине разрешили делать третью дозу вакцины от коронавируса всем желающим, которые старше 18 лет и получили две дозы вакцины. Детали по ссылке
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