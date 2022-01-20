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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2022 » Январь » 20 » 08:39:29

До конца года в Житомирской области хотят капитально отремонтировать 66 км дорог местного значения

Сегодня, 08:39:29 411 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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До конца года в Житомирской области хотят капитально отремонтировать 66 км дорог местного значения

 Житомирская область получила из госбюджета субвенцию в размере 1 млрд 279 млн 911 тыс. грн. За эти деньги в 2022 году планируется капитально отремонтировать 66 км дорог местного значения. Об этом сообщает Департамент регионального развития Житомирской ОГА.

Капитальный ремонт в текущем году планируется проводить на 33 объектах дорожной инфраструктуры.

"33 объекта (66,02 км) – капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения и улиц и дорог в населенных пунктах (из них 16 объектов новых, 17 объектов переходных с 2021 года)", – информирует облгосадминистрация.

Также планируется реконструкция дорог общего пользования местного значения (0,72 км) и текущий средний ремонт дорог (0,92 км).

На эксплуатационное содержание Житомирщина получила субвенцию в размере 313 млн 805 тыс. грн.

Напомним, до конца 2023 года в области должны отремонтировать 36-километровый участок трассы Т-23-09 и автодорогу Т-06-01 Барановка – Высокая Печь.
Тэги: ремонт дорог, Житомирская область
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