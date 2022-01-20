До конца года в Житомирской области хотят капитально отремонтировать 66 км дорог местного значения

Житомирская область получила из госбюджета субвенцию в размере 1 млрд 279 млн 911 тыс. грн. За эти деньги в 2022 году планируется капитально отремонтировать 66 км дорог местного значения. Об этом сообщает
Департамент регионального развития Житомирской ОГА.
Капитальный ремонт в текущем году планируется проводить на 33 объектах дорожной инфраструктуры.
"33 объекта (66,02 км) – капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения и улиц и дорог в населенных пунктах (из них 16 объектов новых, 17 объектов переходных с 2021 года)"
, – информирует облгосадминистрация.
Также планируется реконструкция дорог общего пользования местного значения (0,72 км) и текущий средний ремонт дорог (0,92 км).
На эксплуатационное содержание Житомирщина получила субвенцию в размере 313 млн 805 тыс. грн.
Напомним, до конца 2023 года в области должны отремонтировать 36-километровый участок трассы Т-23-09
и автодорогу Т-06-01 Барановка – Высокая Печь
.