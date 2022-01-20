Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 20 Января 2022    15:09:33
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Январь » 20 » 09:11:42

Украинцы старше 60 лет могут потратить «ковидную» тысячу на лекарства

Сегодня, 09:11:42 522 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Украинцы старше 60 лет могут потратить «ковидную» тысячу на лекарства

 С 24 января украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить 1000 гривен, полученные за вакцинацию от COVID-19, на приобретение лекарств.

Постановление, которое расширяет действие программы "єПідтримка", принял Кабмин.
 

"Правительство предоставило возможность людям в возрасте от 60 лет направить средства за получение базового курса прививок от коронавирусной болезни на приобретение лекарств. Именно эта возрастная категория является группой риска и имеет сопутствующие хронические заболевания, которые требуют приобретения дополнительных лекарственных средств. Теперь их можно приобрести за счет средств "єПідтримка", – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.


Украинцы в возрасте 60+ смогут приобрести за средства программы лекарства в аптечных учреждениях и интернет-аптеках. Купить можно будет любые лекарственные средства, разрешенные для применения в Украине, как по рецепту врача, так и без него. 

По информации Министерства экономики Украины, банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Когда именно он оформил карточку – неважно, главное, чтобы на момент покупки лекарства ему уже исполнилось 60 лет. 

За средства программы можно будет приобрести исключительно лекарственные средства, а не любые товары, реализуемые в аптеке. Например, нельзя будет купить препараты недоказанной эффективности, такие как диетические добавки, а также косметические средства или медицинские приборы, такие как аппараты для измерения давления, ингаляторы и тому подобное.
 

Как воспользовались программой "єПідтримка"

 
  • Оформьте специальную карточку "єПідтримка" в одном из банков-партнеров. Оформление карты бесплатное как онлайн, так и офлайн в отделении банка. В онлайн-банкинге карту можно получить за 1 мин.
  • Загрузите приложение "Дія" или обновите его до последней версии в Play Market или AppStore.
  • Убедитесь, что у вас есть "зеленый" COVID-сертификат о вакцинации. Обратите внимание, что сертификаты, полученные на портале "Дія" или бумажный от семейного врача, не подходят для получения выплат. Получить COVID-сертификат в приложении "Дія" сейчас можно как с ID-картой, так и с паспортом-книжечкой.
  • Зайдите в раздел Услуги и найдите "єПідтримка".
  • Отправьте заявление на получение средств
  • Выберите для выплаты карту "єПідтримка".
  • Ожидайте зачисления средств.
 
Тэги: єПідтримка, вакцинация, лекарства
Новости партнеров
Комментариев: 1
kozyberda79
1 Наталия (kozyberda79)   • 11:15:09, Сегодня [Материал]

Неужели до этого нельзя было догадаться сразу, какие фитнес залы и путешествия, тут лишь бы людям на коммуналку и на еду хватало.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus