Украинцы старше 60 лет могут потратить «ковидную» тысячу на лекарства

С 24 января украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить 1000 гривен, полученные за вакцинацию от COVID-19, на приобретение лекарств.
Постановление, которое расширяет действие программы "єПідтримка", принял Кабмин.
"Правительство предоставило возможность людям в возрасте от 60 лет направить средства за получение базового курса прививок от коронавирусной болезни на приобретение лекарств. Именно эта возрастная категория является группой риска и имеет сопутствующие хронические заболевания, которые требуют приобретения дополнительных лекарственных средств. Теперь их можно приобрести за счет средств "єПідтримка", – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Украинцы в возрасте 60+ смогут приобрести за средства программы лекарства в аптечных учреждениях и интернет-аптеках. Купить можно будет любые лекарственные средства, разрешенные для применения в Украине, как по рецепту врача, так и без него.
По информации Министерства экономики Украины, банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Когда именно он оформил карточку – неважно, главное, чтобы на момент покупки лекарства ему уже исполнилось 60 лет.
За средства программы можно будет приобрести исключительно лекарственные средства, а не любые товары, реализуемые в аптеке. Например, нельзя будет купить препараты недоказанной эффективности, такие как диетические добавки, а также косметические средства или медицинские приборы, такие как аппараты для измерения давления, ингаляторы и тому подобное.
Как воспользовались программой "єПідтримка"
Оформьте специальную карточку "єПідтримка" в одном из банков-партнеров. Оформление карты бесплатное как онлайн, так и офлайн в отделении банка. В онлайн-банкинге карту можно получить за 1 мин.
Загрузите приложение "Дія" или обновите его до последней версии в Play Market или AppStore.
Убедитесь, что у вас есть "зеленый" COVID-сертификат о вакцинации. Обратите внимание, что сертификаты, полученные на портале "Дія" или бумажный от семейного врача, не подходят для получения выплат. Получить COVID-сертификат в приложении "Дія" сейчас можно как с ID-картой, так и с паспортом-книжечкой.