Украинцы старше 60 лет могут потратить «ковидную» тысячу на лекарства

"Правительство предоставило возможность людям в возрасте от 60 лет направить средства за получение базового курса прививок от коронавирусной болезни на приобретение лекарств. Именно эта возрастная категория является группой риска и имеет сопутствующие хронические заболевания, которые требуют приобретения дополнительных лекарственных средств. Теперь их можно приобрести за счет средств "єПідтримка", – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.