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ДТП в Житомире: от удара из автомобиля вылетел двигатель. ФОТО

Сегодня, 09:45:36 1092 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ДТП в Житомире: от удара из автомобиля вылетел двигатель. ФОТО

 В Житомире поздно вечером 19 января возле Гидропарка автомобиль Volkswagen врезался в отбойник и опрокинулся. Об этом 20 января сообщила пресс-служба патрульной полиции.

После удара об отбойник из авто вылетел двигатель.

В результате ДТП 35-летнего водителя автомобиля Volkswagen медики госпитализировали во вторую городскую больницу.



Патрульные обеспечили охрану места ДТП и регулировали дорожное движение.

Следственно-оперативная группа полиции устанавливает причины происшествия и механизм совершения ДТП.

Фото: патрульная полиция
Тэги: дтп, Житомир
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 10:18:20, Сегодня [Материал]

ехал со скоростью 50 км/ч
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