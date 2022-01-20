ДТП в Житомире: от удара из автомобиля вылетел двигатель. ФОТО

В Житомире поздно вечером 19 января возле Гидропарка автомобиль Volkswagen врезался в отбойник и опрокинулся. Об этом 20 января сообщила пресс-служба патрульной полиции
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После удара об отбойник из авто вылетел двигатель.
В результате ДТП 35-летнего водителя автомобиля Volkswagen медики госпитализировали во вторую городскую больницу.
Патрульные обеспечили охрану места ДТП и регулировали дорожное движение.
Следственно-оперативная группа полиции устанавливает причины происшествия и механизм совершения ДТП.
Фото: патрульная полиция