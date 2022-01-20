В водоем на окраине Житомира сливают неизвестную жидкость: почва поблизости загрязнена

"В адрес Государственной экологической инспекции Полесского округа обратился гражданин, который сообщил о возможных нарушениях требований законодательства в сфере охраны окружающей среды, на территории Житомирского района. Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Полесского округа в соответствии с обращением проведено обследование части земельного участка, который расположен на территории г. Житомира и Житомирского района и установлено, что на указанных землях обустроены сооружения для сбора жидкости неизвестного происхождения. Работниками отдела инструментально-лабораторного контроля инспекции отобраны пробы почв", - информируют экологи.