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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 20 » 15:07:22

В водоем на окраине Житомира сливают неизвестную жидкость: почва поблизости загрязнена

Вчера, 15:07:22 978 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В водоем на окраине Житомира сливают неизвестную жидкость: почва поблизости загрязнена

 На окраине Житомира обнаружили водоем, куда сливается жидкость неизвестного происхождения. Почва вблизи объекта загрязнена химическими веществами. Об этом информирует Государственная экологическая инспекция Полесского округа.
 

"В адрес Государственной экологической инспекции Полесского округа обратился гражданин, который сообщил о возможных нарушениях требований законодательства в сфере охраны окружающей среды, на территории Житомирского района. Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Полесского округа в соответствии с обращением проведено обследование части земельного участка, который расположен на территории г. Житомира и Житомирского района и установлено, что на указанных землях обустроены сооружения для сбора жидкости неизвестного происхождения. Работниками отдела инструментально-лабораторного контроля инспекции отобраны пробы почв", - информируют экологи.


В почве обнаружили превышение содержания аммония, железа, меди, марганца, свинца, цинка, фосфора.

"Согласно проведенному расчету размер ущерба, причиненного государству в результате загрязнения земельных ресурсов, составляет 1 млн 132 тыс. грн", - добавили в экологической инспекции.

С целью установления лиц, нарушивших требования природоохранного законодательства, вся собранная экологами информация была направлена в полицию.
Тэги: Житомир, водоем, загрязнение
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Комментариев: 1
GeraP
1 Павел Николаевич (GeraP)   • 21:23:31, Вчера [Материал]

Так а где этот водоем?
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