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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Январь » 20 » 17:13:22

В Житомирской областной детской больнице открыли обновленный центр острой травмы. ФОТО

Вчера, 17:13:22 448 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской областной детской больнице открыли обновленный центр острой травмы. ФОТО

 В Житомирской областной детской больнице после капитального ремонта открыли центр по оказанию помощи детям с острой травмой. 

На ремонт и закупку необходимого оборудования из областного бюджета выделили более 13 млн грн, информирует областной совет.

По словам руководителя центра Елены Ностопыревой, в больнице он существует с 2005 года, однако работали специалисты в ограниченных условиях. 
 

«Это первый такой центр в Украине для оказания помощи детям с травмами любой локализации. Раньше дети принимались в травмпункте с травмами опорно-двигательного аппарата, дети с нейрохирургической и офтальмологической травмой принимались в Областной клинической больнице им. Гербачевского. Для создания такого центра нас побудило желание, чтобы детям оказывалась такая помощь в детском учреждении, где есть специалисты разных специальностей. И сейчас мы оказываем помощь как детям с травмами опорно-двигательного аппарата, так и с офтальмологическими, нейрохирургическими и травмами полученными в результате ДТП. До реконструкции наш центр был маленький, система вентиляции нуждалась в ремонте, была маленькая смотровая и маленький коридор, что доставляло дискомфорт при большом одновременном наплыве пациентов», - отметила руководитель центра.


После реконструкции в центре появились отдельная офтальмологическая смотровая, нейрохирургическая смотровая, ординаторская, большая операционная с современным мобильным операционным столом, а также современный рентген кабинет с оборудованием, которое ускоряет процесс осмотра и диагностики.

Ежедневно в центр острой травмы в областной детской больнице обращаются около 20 пациентов.























Фото: областной совет
Тэги: отделение, Житомир, реконструкция, детская больница
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