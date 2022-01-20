В Житомирской областной детской больнице открыли обновленный центр острой травмы. ФОТО

«Это первый такой центр в Украине для оказания помощи детям с травмами любой локализации. Раньше дети принимались в травмпункте с травмами опорно-двигательного аппарата, дети с нейрохирургической и офтальмологической травмой принимались в Областной клинической больнице им. Гербачевского. Для создания такого центра нас побудило желание, чтобы детям оказывалась такая помощь в детском учреждении, где есть специалисты разных специальностей. И сейчас мы оказываем помощь как детям с травмами опорно-двигательного аппарата, так и с офтальмологическими, нейрохирургическими и травмами полученными в результате ДТП. До реконструкции наш центр был маленький, система вентиляции нуждалась в ремонте, была маленькая смотровая и маленький коридор, что доставляло дискомфорт при большом одновременном наплыве пациентов», - отметила руководитель центра.