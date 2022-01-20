Готовность 90%: как выглядит завод, куда будут свозить все отходы Житомира. ФОТО

Строительство мусороперерабатывающего завода завершено на 90%. Вскоре в этот комплекс в переулок Складской, 20 будут свозить все отходы Житомира.
"Его запуск позволит отобрать из бытовых отходов ценный ресурс и использовать его как вторичное сырье в различных отраслях производства. Доля же отходов, подлежащих захоронению, уменьшится в десять раз"
, - сообщает ЖГС.
Сегодня на объекте уже монтируют электричество, строители обшивают металлом и устанавливают утеплитель подсобных помещений. Об этом рассказал Ярослав Муравьев, отвечающий за выполнение строительно-монтажных работ на объекте.
Никаких технологий сжигания на заводе использовать не будут. Из отобранного вторичного сырья будут производить компост и альтернативное RDF-топливо. Компост высокого качества можно будет использовать как удобрение для растений, а RDF-топливо от мусороперерабатывающего завода будет сжигать ТЭЦ, строительство которой станет следующим шагом.
"Такой подход в управлении отходами позволит уменьшить нагрузку на полигон города на 90%"
, - добавили в горсовете.
Завод будет иметь два цеха. В №1 будут сортировать смешанные отходы, измельчать и упаковывать отходы, которые переработке не подлежат. В №2 будут поступать биологически разлагаемые отходы. Там они будут обрабатываться и производиться экокомпост.
На объекте уже разгрузили очередную партию оборудования, изготовленного хорватской компанией "Техникс". Как отмечают в мэрии, аналогов такого оборудования в Украине нет, оно сертифицировано в Европе.
Планируется, что перерабатывать отходы со всего города завод начнет уже в марте.
Как сообщал "Журнал Житомира
", после запуска мусороперерабатывающего завода в платежках житомирян появится новый тариф
на переработку бытовых отходов.
Фото: ЖГС