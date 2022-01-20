В «УДАРі Віталія Кличка» пояснили, чому НАТО – єдино правильний шлях України

«УДАР Віталія Кличка» вважає, що вступ до НАТО на сьогоднішній день - єдино правильний шлях країни. Про це заявив речник партії Олег Петровець в ефірі одного з телеканалів.

«УДАР» вважає, що вступ до НАТО є єдино правильним шляхом країни. Це продемонстровано і в програмі, і лідер неодноразово про це казав. У нас був третій по потенціалу ядерний арсенал. Скажіть будь ласка, Україна могла себе з 3-м ядерним потенціалом почуватися впевнено у позаблоковому статусі? Я думаю, спокійно. У 1994 році Будапештським меморандумом нас фактично роззброїли. Україна отримала гарантії. На яких поставила хрест Росія», - заявив Петровець.

За його словами, Росія, яка зараз усіма засобами намагається не допустити вступу України до НАТО, фактично сама ще більше підштовхнула Україну до Альянсу, знехтувавши міжнародними домовленостями та суверенітетом нашої держави.

«Що відбувається, коли приходить Путін? Абсолютне нехтування суверенітетом України, абсолютне плюндрування її суверенітету. Відбувається наступ, анексія Криму, окупація Донбасу. В той момент, коли наша країна перебувала в ослабленому стані. Тобто, плюючи на всі домовленості, Російська Федерація в першу чергу підштовхнула нас до цього рішення», - зазначив Олег Петровець.



Пресслужба партії «УДАР Віталія Кличка»