В Житомире соцработники будут сопровождать незрячих горожан в больницы и магазины

«Социальная услуга физического сопровождения лиц с инвалидностью по зрению в нашей громаде не нова. Незрячие сопровождались и раньше людьми, направлявшимися из центра занятости в формате общественных работ для того, чтобы они могли посещать те или иные нужные им места, заведения и учреждения. Сейчас мы переходим к сопровождению лиц с инвалидностью по зрению специалистом терцентра. Это уже социальная услуга», – рассказывает директор департамента социальной политики Виктория Краснопир.