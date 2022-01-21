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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Январь » 21 » 08:33:14

В Житомире соцработники будут сопровождать незрячих горожан в больницы и магазины

Сегодня, 08:33:14 135 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире соцработники будут сопровождать незрячих горожан в больницы и магазины

 В Житомире внедряют социальную услугу для сопровождения незрячих людей. Горожан будут сопровождать в медицинские учреждения, супермаркеты, органы государственной власти и местного самоуправления. Об этом сообщили в Житомирском городском совете.
 

«Социальная услуга физического сопровождения лиц с инвалидностью по зрению в нашей громаде не нова. Незрячие сопровождались и раньше людьми, направлявшимися из центра занятости в формате общественных работ для того, чтобы они могли посещать те или иные нужные им места, заведения и учреждения. Сейчас мы переходим к сопровождению лиц с инвалидностью по зрению специалистом терцентра. Это уже социальная услуга», – рассказывает директор департамента социальной политики Виктория Краснопир.


Услуга физического сопровождения лиц с инвалидностью I группы зрения будет предоставляться в соответствии с оценкой потребностей. Для этого работники департамента социальной политики проведут опрос и изучат потребности, обеспечение ведения домашнего быта, наличие близких людей, состояние здоровья.
 

«Будем изучать ситуацию с каждым человеком и определять степень оценки потребностей – низкую, среднюю или высокую. Если степень потребностей высокая, то этот человек будет иметь сопровождение дважды в неделю и более. Лиц с инвалидностью по зрению будут сопровождать в больницу, амбулаторию, органы пенсионного фонда, органы местного самоуправления, государственную власть, суд, правоохранительные органы, места приобретения товаров, если им необходимо будет что-то купить в магазине», – объясняет директор департамента социальной политики.


Следует отметить, что лица с инвалидностью I и II группы по зрению могут получить 4500 грн на компенсацию жилищно-коммунальных услуг и соответственно оформить субсидию или получить льготу 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг из местного бюджета.

«В прошлом году таким правом воспользовался 121 человек. Таким образом, мы оказываем и поддержку, и право выбора, какой именно вид помощи выбрать. Эти два вида поддержки у нас также заложены на 2022 год, и мы будем эту работу планомерно выполнять», – говорит Виктория Краснопир.
Тэги: незрячие люди, сопровождение, Житомир
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