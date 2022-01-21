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За год в Украине стало на 83 тысячи «ФОПов» больше. Половина из них – IT-специалисты

Сегодня, 09:54:57 394 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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За год в Украине стало на 83 тысячи «ФОПов» больше. Половина из них – IT-специалисты

 За 2021 год количество "ФОПов" выросло на 83 257 или на 4%. Сейчас их почти 2 млн. Для сравнения, в 2020 году рост составил 22 455 "ФОПов" или 1,2%.

Как сообщает Опендатабот, "IT-ФОПы" — самая активная часть частных предпринимателей в 2021 году, их доля общего прироста среди всех компаний составила более половины (53%). 

IT-сфера выросла за год на 44,5 тыс. ФОПов-программистов (+26%), чем не может похвастаться ни один другой вид деятельности.  

На втором месте по приросту — бизнесы, предоставляющие информационные услуги (+9 тыс. или 24%). На третьем месте — "ФОПы" кафе и ресторанов (+6 тыс. или +10%), выросшие несмотря на локдауны и карантинные ограничения.  Количество предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, выросли на 7 тыс. единиц, что, впрочем, составляет лишь 1% их общего количества.



Прирост "ФОПов" показывает, что новых бизнесов открывалось больше, чем было закрыто "старых", зарегистрированных ранее.

Некоторые виды "ФОПов" наоборот — не росли, а сокращали свою деятельность. В частности, среди крупнейших групп, где количество предпринимателей превышает 10 тыс., значительно сократилось количество "ФОПов", которые занимаются почтовой и курьерской деятельностью (-8,5%). Их проседание выглядит довольно неожиданно, ведь эти сферы считаются перспективными. 

Отрицательную динамику показали также такие группы предпринимателей, как авиационный транспорт (-8%), деятельность в области радиовещания и телевизионного вещания (-8%), складская деятельность (-5%) и оптовая торговля (-2%). Все эти группы "ФОПов" демонстрируют падение показателей уже второй год подряд.

Инфографика: Опендатабот
Тэги: IT, фор, предприниматели
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