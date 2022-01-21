Участникам банды, которая изготовляла и продавала в Житомире амфетамин, «светит» 12 лет тюрьмы

Правоохранители сообщили о подозрении членам организованной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом амфетамина. Об этом информирует СБУ, полиция и прокуратура
.
Две подпольные нарколаборатории с ежемесячной мощностью более 1,5 кг амфетамина правоохранители разоблачили под Житомиром
. Объемы производства обеспечивали наркодельцам до полумиллиона прибыли.
Как сообщает Служба безопасности Украины
, группу организовали житомирянка и ее двое знакомых. Сбывали готовую продукцию мелко-оптовыми партиями.
"По данным следствия, для изготовления психотропов наркопартнери обустроили две подпольные лаборатории вблизи Житомира. Необходимые реактивы, компоненты и прекурсоры заказывали через Интернет, а получали обычными почтовыми отправлениями", - информирует СБУ.
Трем участникам наркогруппировки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах, совершенные организованной группой) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время двое подозреваемых находятся под стражей. Третий фигурант находится под домашним арестом.
Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет
.
Фото: СБУ