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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2022 » Январь » 21 » 11:05:07

Участникам банды, которая изготовляла и продавала в Житомире амфетамин, «светит» 12 лет тюрьмы

Сегодня, 11:05:07 385 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Участникам банды, которая изготовляла и продавала в Житомире амфетамин, «светит» 12 лет тюрьмы

 Правоохранители сообщили о подозрении членам организованной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом амфетамина. Об этом информирует СБУ, полиция и прокуратура.

Две подпольные нарколаборатории с ежемесячной мощностью более 1,5 кг амфетамина правоохранители разоблачили под Житомиром. Объемы производства обеспечивали наркодельцам до полумиллиона прибыли.

Как сообщает Служба безопасности Украины, группу организовали житомирянка и ее двое знакомых. Сбывали готовую продукцию мелко-оптовыми партиями. 
 

"По данным следствия, для изготовления психотропов наркопартнери обустроили две подпольные лаборатории вблизи Житомира. Необходимые реактивы, компоненты и прекурсоры заказывали через Интернет, а получали обычными почтовыми отправлениями", - информирует СБУ.


Трем участникам наркогруппировки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах, совершенные организованной группой) Уголовного кодекса Украины. 

В настоящее время двое подозреваемых находятся под стражей. Третий фигурант находится под домашним арестом.

Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.






Фото: СБУ
Тэги: наркотики, подозрение, амфетамин
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