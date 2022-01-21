В Житомирской области стремительно растет количество случаев коронавируса

В Житомирской области наблюдается увеличение заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю (с 14 по 21 января) количество активных больных возросло на 1649 человек.
Об этом свидетельствуют данные
Житомирского областного информационно-аналитического центра медицинской статистики.
По состоянию на 21 января в Житомирской области 4 164 активных больных. Больше всего в Житомире - 857 человек.
В течение суток подтверждено 589 новых случаев, выздоровел 234 людей.
20 января было сообщено о шести летальных исходах.
Динамика заболеваемости за 2 недели
Напомним, с 20 января в Житомирской области введен "оранжевый" уровень
эпидемической опасности.