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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Январь » 21 » 12:07:28

В Житомирской области стремительно растет количество случаев коронавируса

Сегодня, 12:07:28 594 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области стремительно растет количество случаев коронавируса

 В Житомирской области наблюдается увеличение заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю (с 14 по 21 января) количество активных больных возросло на 1649 человек.

Об этом свидетельствуют данные Житомирского областного информационно-аналитического центра медицинской статистики.

По состоянию на 21 января в Житомирской области 4 164 активных больных. Больше всего в Житомире - 857 человек.



В течение суток подтверждено 589 новых случаев, выздоровел 234 людей.

20 января было сообщено о шести летальных исходах.

Динамика заболеваемости за 2 недели
 

Напомним, с 20 января в Житомирской области введен "оранжевый" уровень эпидемической опасности.
Тэги: статистика, коронавирус, Житомирская область
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Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:43:17, Сегодня [Материал]

Хотите засадить нас в красную зону? А что вакцина не подействовала? А зачем тогда её покупали? А зачем людей кололи?. Едте в Киев и добивайтесь понижения цен на газ и на електричество. Ваши сказки про массовость ковида вам не поможет. Не можете? тогда обьявите о своей импотенции . а народ самостоятельно посунется на Киев.
TarasS
2 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 14:14:34, Сегодня [Материал]

"Хотите засадить нас в красную зону?"

Кстати, а Коцюбко с Ивановым в красной зоне сидели - или в черной? Как там оно было в натуре?
Вано
3 Вано (Вано)   • 14:17:54, Сегодня [Материал]

Ну переведут в красную зону и чё? Хоть серо-буро-малиновую, если во время самого первого карантина еще как-то что-то соблюдали, то сейчас уже всем пофиг
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