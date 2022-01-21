Зарезал и накрыл курткой: в Одессе задержали убийцу житомирянки

20 января в одной из квартир Житомира обнаружили убитую 55-летнюю женщину. Убийцей оказался ее сожитель. После преступления мужчина сбежал в Одессу. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции.
Отмечается, что тело женщины в квартире обнаружил ее сын и сразу сообщил в полицию. Правоохранители во время осмотра погибшей зафиксировали несколько колото-резаных ран. Также изъяли и орудие совершения убийства.
О женщине известно, что она торговала мелочевкой на рынке и с недавних пор жила в своей квартире с ранее судимым мужчиной.
Полицейские отрабатывали разные версии и проверяли круг лиц, с которыми общалась погибшая. В ходе проверки оказалось, что сожитель погибшей внезапно покинул город. Житомирские полицейские разыскали и задержали мужчину в Одесской области.
"Свою причастность к убийству житомирянки он признал. При нем правоохранители изъяли отдельные вещи погибшей", - сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области.
По словам задержанного, между ним и сожительницей возник конфликт на бытовом грунте. Он несколько раз ударил женщину ножом, накрыл тело курткой и скрылся.
В полиции сообщили, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа. В настоящее время мужчина находится под стражей. После проведения необходимых процессуальных действий будет решаться вопрос о мере пресечения для него.
По действующему законодательству лишение жизни другого человека наказывается заключением сроком от 7 до 15 лет.