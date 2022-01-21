В Житомирской области нашли мертвым мужчину, которого разыскивали двое суток

В реке на Житомирщине нашли тело 35-летнего мужчины, пропавшего 19 января. Об этом сообщил Новоград-Волынский районный отдел полиции.
"Мужчину нашли, но, к сожалению, помочь ему уже невозможно. Тело сегодня, 21 января, водолазы достали из местной реки, куда он и собирался несколько дней назад"
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Следователи полиции в рамках расследования назначат судебно-медицинскую экспертизу причин его смерти.
Напомним, жителя Новограда-Волыньского Павла Тетерю разыскивали полицейские, спасатели, водолазы и местные жители. Сообщалось, что он ушел из дома на рыбалку
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