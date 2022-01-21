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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2022 » Январь » 21 » 14:31:58

В Житомирской области нашли мертвым мужчину, которого разыскивали двое суток

Сегодня, 14:31:58 463 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области нашли мертвым мужчину, которого разыскивали двое суток

 В реке на Житомирщине нашли тело 35-летнего мужчины, пропавшего 19 января. Об этом сообщил Новоград-Волынский районный отдел полиции.

"Мужчину нашли, но, к сожалению, помочь ему уже невозможно. Тело сегодня, 21 января, водолазы достали из местной реки, куда он и собирался несколько дней назад", - говорится в сообщении.

Следователи полиции в рамках расследования назначат судебно-медицинскую экспертизу причин его смерти.

Напомним, жителя Новограда-Волыньского Павла Тетерю разыскивали полицейские, спасатели, водолазы и местные жители. Сообщалось, что он ушел из дома на рыбалку.

Тэги: розыск, пропал мужчина, Житомирщина
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