Новая волна «заминирований» и празднование Дня Соборности: новостной дайджест за 22-23 января

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"Злоумышленники пытаются отправлять сообщения с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, обеспечивает им анонимность. Вместе с этим, принятыми мерами установлено, что большинство сообщений прислано пользователями интернета, которые находятся на территории смежных постсоветских стран или на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Оперативное отслеживание каналов поступления ложной информации происходит в рамках проектов международной помощи вместе с иностранными партнерами в том числе", – добавили в спецслужбе.