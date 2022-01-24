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Новая волна «заминирований» и празднование Дня Соборности: новостной дайджест за 22-23 января

Сегодня, 08:33:55 564 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новая волна «заминирований» и празднование Дня Соборности: новостной дайджест за 22-23 января

 Празднование Дня Соборности Украины и волна "заминирований" – подборка событий, которые произошли в течение выходных.

Дайджест на "Журнале Житомира" публикуется в первый рабочий день недели.
 

День Соборности


22 января украинцы праздновали 103-летие Соборности Украины. По случаю праздника в Житомире почтили память украинских государственных деятелей.

Представители власти возложили цветы к мемориальной доске Михаилу Грушевскому, могиле Николая Сциборского и Емельяна Сеника и к памятнику Олегу Ольжичу.





Фото: ЖГС


На границе Житомирской и Ровенской областей жители образовали символическую "цепь единства" и развернули сине-желтый флаг Украины длиной 80 метров.
 

Фото: Ровенская ОГА
 

Заминирование ТРЦ, садиков и больниц


22 января полиция получила сообщение о заминировании в Житомире торговых центров и аэропорта.

Полицейские провели эвакуацию из зданий, а взрывотехники проверили помещения. Никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили.

23 января волна "заминирований" продолжилась. К торговым центрам добавились больницы и детские садики.

Во время обследования зданий взрывные устройства не были найдены.
 

Фото: соцсеть
 

Реакция СБУ


Служба безопасности Украины заявила, что спецслужбы РФ активно используют псеводминирование объектов социальной сферы и инфраструктуры, как один из элементов гибридной войны для усиления давления на Украину.

"Цель спецслужб страны-агрессора очевидна – создать условия дополнительного давления на Украину, посеять тревогу и панику в обществе. К сожалению, такие информационно-психологические специальные операции – реалии современных гибридных войн, и мы должны четко это осознавать", – информирует СБУ.

По предварительной информации, к распространению волны псеводминирований привлекают граждан Украины. Большинство из сообщений отправлены из оккупированных территорий и из постсоветских стран.
 

"Злоумышленники пытаются отправлять сообщения с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, обеспечивает им анонимность. Вместе с этим, принятыми мерами установлено, что большинство сообщений прислано пользователями интернета, которые находятся на территории смежных постсоветских стран или на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Оперативное отслеживание каналов поступления ложной информации происходит в рамках проектов международной помощи вместе с иностранными партнерами в том числе", – добавили в спецслужбе.

 
Тэги: заминирование, дайджест
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