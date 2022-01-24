На Житомирщине мужчина не смог выбраться из горящего дома

В Житомирском районе во время пожара в частном жилом доме обнаружено тело погибшего мужчины. Об этом сообщает Управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.
Пожар произошел ночью 24 января в селе Выгнанка. Спасателей вызвали соседи, которые услышали треск шифера.
"Из-за позднего обнаружения пламя полностью охватило дом по всей площади. В 04:15 пожар локализовали и в 06:30 ликвидировали. Некоторое время огнеборцам понадобилось для проливания водой разрушенных пламени конструкций", - информирует ГСЧС.
Фото: ГСЧС
Во время тушения пожара в одной из комнат обнаружено тело хозяина дома без признаков жизни.
По предварительной информации, возгорание произошло из-за нарушения правил монтажа нагревательных элементов.