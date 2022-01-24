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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2022 » Январь » 24 » 11:56:07

На Житомирщине мужчина не смог выбраться из горящего дома

Сегодня, 11:56:07 385 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине мужчина не смог выбраться из горящего дома

 В Житомирском районе во время пожара в частном жилом доме обнаружено тело погибшего мужчины. Об этом сообщает Управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.

Пожар произошел ночью 24 января в селе Выгнанка. Спасателей вызвали соседи, которые услышали треск шифера.
 

"Из-за позднего обнаружения пламя полностью охватило дом по всей площади. В 04:15 пожар локализовали и в 06:30 ликвидировали. Некоторое время огнеборцам понадобилось для проливания водой разрушенных пламени конструкций", - информирует ГСЧС.


Фото: ГСЧС


Во время тушения пожара в одной из комнат обнаружено тело хозяина дома без признаков жизни.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за нарушения правил монтажа нагревательных элементов.
Тэги: пожар, спасатели
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