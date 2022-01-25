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За бустерную дозу вакцины дадут еще 500 грн – Зеленский

Сегодня, 08:25:11 381 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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За бустерную дозу вакцины дадут еще 500 грн – Зеленский

 Украинцы, которые сделает бустерную, третью дозу вакцины против COVID-19, получат дополнительно по 500 гривен. Об этом сообщил в видеообращении вечером 24 января президент Украины Владимир Зеленский.
 

"Есть четкое понимание, что иммунитет растет после каждой последующей дозы вакцины, а стратегия "бустеризации" уже стала единым стандартом для развитых стран. Бустеризация – это третья, бустерная доза вакцины, и в рамках программы "єПідтримка" будет добавлено еще 500 гривен – для тех граждан, которые получат третью, бустерную дозу вакцины", – сказал президент.

 


Он добавил, что в ближайшее время программа также распространится на всех граждан Украины в возрасте 14-18 лет. 
 

"Кроме базовых целей на спорт, музеи, кино, театры, путешествия и т. п. – они смогут потратить деньги в сфере образования, на образовательные курсы, образовательные услуги", – сказал Зеленский.


С 24 января вакцинированные дважды граждане в возрасте от 60 лет смогут использовать 1000 гривен по программе "єПідтримка" на покупку лекарств.
Тэги: бустерная доза, вакцинация, єПідтримка
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