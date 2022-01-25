За бустерную дозу вакцины дадут еще 500 грн – Зеленский

"Есть четкое понимание, что иммунитет растет после каждой последующей дозы вакцины, а стратегия "бустеризации" уже стала единым стандартом для развитых стран. Бустеризация – это третья, бустерная доза вакцины, и в рамках программы "єПідтримка" будет добавлено еще 500 гривен – для тех граждан, которые получат третью, бустерную дозу вакцины", – сказал президент.
"Кроме базовых целей на спорт, музеи, кино, театры, путешествия и т. п. – они смогут потратить деньги в сфере образования, на образовательные курсы, образовательные услуги", – сказал Зеленский.