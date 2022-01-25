В житомирском магистрате, на реставрацию которого потратили 33 млн грн, проблемы с отоплением

"По трубе к нам заходит горячая вода, которая проходит через систему, теплообменник. Её температура на входе составляет 59 градусов. На выходе – 47 градусов. Эту температуру потребляет весь Житомир. Этого достаточно, чтобы отапливать помещение. В магистрате так не получается. Не могу сказать, почему", – говорит Роман Насонов.

"Мы не являемся владельцами этого здания, мы не являемся балансодержателями этого здания, – говорит Сергей Сорокин. – Краеведческий музей, как балансодержатель, должен обратиться к "Житомиртеплокоммунэнерго" с просьбой дать ту температуру теплоносителю, которую они предоставили в технических условиях, когда осуществлялось проектирование этого объекта строительства. Согласно техническим условиям, теплоноситель должен поступать с температурой не менее 70 градусов. На сегодняшний день температура, которая поступает в магистрат, составляет 53 градуса".

"Если мы для одного пользователя, внутренняя тепловая сеть которого находится в ненадлежащем состоянии, предоставим повышенную температуру теплоносителя, то наши пользователи, в первую очередь, получают заоблачные платежки за теплоснабжение, а мы будем платить лишние средства за потребленный газ", – рассказал Дмитрий Рогожин.

"Мы три письма написали на заказчика, чтобы устранили недостатки, обеспечили нормальную рабочую температуру, однако реакция была одинакова – нам сказали обращаться к "Житомиртеплокоммунэнерго", чтобы они увеличили температуру подачи воды", – говорит Роман Насонов.

Фото: Суспільне

"Насколько я знаю, областной совет как владелец, а я от краеведческого музея, то мы никаких документов о передаче магистрата не подписывали", – проинформировал Роман Насонов.