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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 25 » 08:52:05

В житомирском магистрате, на реставрацию которого потратили 33 млн грн, проблемы с отоплением

Сегодня, 08:52:05 526 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В житомирском магистрате, на реставрацию которого потратили 33 млн грн, проблемы с отоплением

 В Житомирском Магистрате проблемы с отоплением. В помещениях здания температура по состоянию на 24 января составляла 2,5 градуса тепла, а по нормам должно быть 18-23 градусов.

Об этом suspilne.media рассказал директор областного краеведческого музея Роман Насонов.
 

"По трубе к нам заходит горячая вода, которая проходит через систему, теплообменник. Её температура на входе составляет 59 градусов. На выходе – 47 градусов. Эту температуру потребляет весь Житомир. Этого достаточно, чтобы отапливать помещение. В магистрате так не получается. Не могу сказать, почему", – говорит Роман Насонов.






Заказчиком ремонтно-реставрационных работ является департамент регионального развития облгосадминистрации. Заместитель директора этого департамента Сергей Сорокин рассказал, что руководство краеведческого музея должно обратиться к "Житомиртеплокоммунэнерго" с просьбой увеличить температуру теплоносителя.
 

"Мы не являемся владельцами этого здания, мы не являемся балансодержателями этого здания, – говорит Сергей Сорокин. – Краеведческий музей, как балансодержатель, должен обратиться к "Житомиртеплокоммунэнерго" с просьбой дать ту температуру теплоносителю, которую они предоставили в технических условиях, когда осуществлялось проектирование этого объекта строительства. Согласно техническим условиям, теплоноситель должен поступать с температурой не менее 70 градусов. На сегодняшний день температура, которая поступает в магистрат, составляет 53 градуса".




Рядом с магистратом расположены жилые дома. По словам руководителя "Житомиртеплокоммунэнерго" Дмитрия Рогожина, увеличение температуры теплоносителя приведет к тому, что температура в квартирах жильцов этих домов вырастет до 30 градусов тепла.
 

"Если мы для одного пользователя, внутренняя тепловая сеть которого находится в ненадлежащем состоянии, предоставим повышенную температуру теплоносителя, то наши пользователи, в первую очередь, получают заоблачные платежки за теплоснабжение, а мы будем платить лишние средства за потребленный газ", – рассказал Дмитрий Рогожин.


Причиной холодных батарей в магистрате недостатки в системе отопления здания, говорит депутат облсовета Татьяна Парфентиева. Директор областного краеведческого музея Роман Насонов согласен с этим мнением.
 

"Мы три письма написали на заказчика, чтобы устранили недостатки, обеспечили нормальную рабочую температуру, однако реакция была одинакова – нам сказали обращаться к "Житомиртеплокоммунэнерго", чтобы они увеличили температуру подачи воды", – говорит Роман Насонов.


Фото: Суспільне


По его словам, несмотря на то, что презентация отреставрированного сооружения состоялась 5 месяцев назад, акт о выполненных работах не подписан.
 

"Насколько я знаю, областной совет как владелец, а я от краеведческого музея, то мы никаких документов о передаче магистрата не подписывали", – проинформировал Роман Насонов.


Напомним, 23 августа в Житомире после двух лет ремонта было открыто отреставрированное здание магистрата. Стоимость проекта 33 млн грн. Из них 19 млн грн – из государственного бюджета, а 14 млн грн – из областного бюджета.
Тэги: реставрация, отопление, магистрат
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Комментариев: 1
DomA
1 Владимир (DomA)   • 09:14:28, Сегодня [Материал]

аха) госпідари, їм тільки пасочки ліпити
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