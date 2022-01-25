Житомир готовится к возможному вторжению России: в городе проверяют укрытия, а больницы закупят медикаменты

В случае возможного вторжения России в Украину в Житомире интенсивно проверяют укрытия в многоквартирных домах. Всего их в городе – 521
. Об этом 25 января во время заседания исполкома сообщил
городской голова Сергей Сухомлин.
Также в городе обследуются скважины, каптажи и колодцы. Там планируют установить генераторы, чтобы при необходимости была возможность поставлять населению питьевую воду.
Больницы закупят дополнительные объемы медикаментов для оказания медицинской помощи населению в случае чрезвычайной ситуации.
В учебных, медицинских учреждениях и других коммунальных предприятиях будут назначены ответственные лица за координацию действий с полицией при реагировании на чрезвычайные ситуации.
В течение часа от получения информации о возникновении чрезвычайной ситуации учреждения дошкольного образования и общего среднего образования будут обеспечены автобусами для перевозки детей в пункты безопасного временного пребывания.
«Напряжение повышается. Должны научиться жить даже в таких условиях. Если сравнивать с 2014 годом, в Украине уже другие вооруженные силы. Я уверен: в случае необходимости, Украина сможет мобилизоваться и дать отпор», - говорит городской голова Сергей Сухомлин.
Кроме того, разработан новый порядок реагирования на сообщения о заминировании
.
С завтрашнего дня работников медицинских и образовательных учреждений под руководством национальной полиции будут учить, как правильно реагировать на чрезвычайные ситуации.