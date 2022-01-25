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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 25 » 13:41:03

Житомир готовится к возможному вторжению России: в городе проверяют укрытия, а больницы закупят медикаменты

Вчера, 13:41:43 5260 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир готовится к возможному вторжению России: в городе проверяют укрытия, а больницы закупят медикаменты
В случае возможного вторжения России в Украину в Житомире интенсивно проверяют укрытия в многоквартирных домах. Всего их в городе – 521. Об этом 25 января во время заседания исполкома сообщил городской голова Сергей Сухомлин.

Также в городе обследуются скважины, каптажи и колодцы. Там планируют установить генераторы, чтобы при необходимости была возможность поставлять населению питьевую воду.

Больницы закупят дополнительные объемы медикаментов для оказания медицинской помощи населению в случае чрезвычайной ситуации.

В учебных, медицинских учреждениях и других коммунальных предприятиях будут назначены ответственные лица за координацию действий с полицией при реагировании на чрезвычайные ситуации.

В течение часа от получения информации о возникновении чрезвычайной ситуации учреждения дошкольного образования и общего среднего образования будут обеспечены автобусами для перевозки детей в пункты безопасного временного пребывания.
 

«Напряжение повышается. Должны научиться жить даже в таких условиях. Если сравнивать с 2014 годом, в Украине уже другие вооруженные силы. Я уверен: в случае необходимости, Украина сможет мобилизоваться и дать отпор», - говорит городской голова Сергей Сухомлин.


Кроме того, разработан новый порядок реагирования на сообщения о заминировании.

С завтрашнего дня работников медицинских и образовательных учреждений под руководством национальной полиции будут учить, как правильно реагировать на чрезвычайные ситуации.
Тэги: Житомир, укрытие, проверка
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Комментариев: 7
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:26:09, Вчера [Материал]

"Житомир готовится к возможному вторжению" - Житомир готовится к возможному расторжению . Житомирский глава вместе со своими чиновниками и депутатским корпусом обязаны поехать в Киев, требовать понижения цены на газ. Сегодня цена на газ для бизнеса составляет 65,6 тысяч гривень за 1000 кубов. В том году было 7,7 тысяч в этот же период. Житомирская власть не делает ничего, чтобы сохранить украинский бизнес, национальную валюту, рабочие места, экономику. НИЧЕГО! Хорошо сидеть в тёплом уютном отапливаемом кабинете, получать , а не зарабатывать ,зарплату и премии по 120 тысяч, и нести чушь.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:28:57, Вчера [Материал]

Когда поедете в Киев? Вам общественные организации дали поручение, чтобы вы понизили цену на энергоносители, чтобы вы обратились в атимонопольный комитет, чтобы вы обратились в СБУ, с требованием разобрараться кто и для чего уничтожает украинскую валюту, экономику и Государство. Дайте публичный ответ. Что вы сделали по этому поводу.? Отчитайтесь!
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:33:44, Вчера [Материал]

Огромное спасибо житомирским ФОПам, которые собрались последними копейками и поехали в Киев требовать у Верховного Совета отмены Закона о
фискализации (кассовые аппараты) Сегодня холодно, а ФОПы съехались со всей Украины. И наши житомиряне - просто молодцы. К сожалению, нигде СМИ не показывают этого -патриотизм этих людей. Тысяч 50 ФОПов собралось в Киеве.
yahimsol
4 Вадим Вадимович (yahimsol)   • 15:55:28, Вчера [Материал]

Иди нах.й чмо запоребриковое
lucifer
6 Lucifer (lucifer)   • 16:18:15, Вчера [Материал]

знову ліки забув прийняти?
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:14:30, Вчера [Материал]

Полиция в Киеве набросилась на сцену митигнующих, окружили их и залили слезоточивым газом. И попытались разогнать митинг силовым методом. Разве можно 50 тысячную толпу разогнать? Люди опять собирают по запчастям эту сцену.
melan
7 melan (melan)   • 17:44:56, Вчера [Материал]

Вот теперь посмотрим как все эти городские типа патриоты которые чуть шо одевают вышиванку и горланят громче всех гимн, в первых рядах пойдут на передовую бить врага. Или как крысы будут отсиживаться по кабинетам.
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