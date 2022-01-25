Житомирянин сообщил о заминировании школы и через несколько часов был задержан полицией

Утром 25 января в полицию поступило телефонное сообщение о взрывчатке, которая якобы находится в житомирской школе №22. Во время обследования учебного заведения никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было. А уже через несколько часов полицейские задержали псевдоминера.
Об этом сообщила
прессслужба ГУ Нацполиции в Житомирской области.
"Около 9:40 в Житомирское райуправление полиции поступило анонимное телефонное сообщение о заминировании школы. Из помещений учебного заведения были эвакуированы ученики и педагоги. Полицейские провели обследование потенциально опасной территории и не обнаружили никаких взрывных устройств или веществ", - говорится в сообщении полиции.
Полицейские выяснили, что телефонный звонок совершил 48-летний житомирянин. Его доставили в отдел полиции.
Мужчина пояснил, что сообщил о заминировании из хулиганских побуждений. Сейчас с ним работают следователи полиции.
"Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК Украины"
, - добавили в полиции.
Действующим законодательством такие противоправные действия наказываются лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.