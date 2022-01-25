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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2022 » Январь » 25 » 15:15:23

Житомирянин сообщил о заминировании школы и через несколько часов был задержан полицией

Вчера, 15:15:23 1120 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянин сообщил о заминировании школы и через несколько часов был задержан полицией

 Утром 25 января в полицию поступило телефонное сообщение о взрывчатке, которая якобы находится в житомирской школе №22. Во время обследования учебного заведения никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было. А уже через несколько часов полицейские задержали псевдоминера.

Об этом сообщила прессслужба ГУ Нацполиции в Житомирской области.
 

"Около 9:40 в Житомирское райуправление полиции поступило анонимное телефонное сообщение о заминировании школы. Из помещений учебного заведения были эвакуированы ученики и педагоги. Полицейские провели обследование потенциально опасной территории и не обнаружили никаких взрывных устройств или веществ", - говорится в сообщении полиции.


Полицейские выяснили, что телефонный звонок совершил 48-летний житомирянин. Его доставили в отдел полиции.

Мужчина пояснил, что сообщил о заминировании из хулиганских побуждений. Сейчас с ним работают следователи полиции. 

"Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК Украины", - добавили в полиции.

Действующим законодательством такие противоправные действия наказываются лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.
Тэги: полиция, школа, Житомир, заминирование
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Комментариев: 2
bender123
1 vasya (bender123)   • 17:03:56, Вчера [Материал]

будем надеятся получит по максимум.. 6 лет от звонка до звонка, и чтобы в сизо был 2 недели всего а дальше на зону. тут как бы дело простое, могут быстро передать в суд
Karab
2 Сергей (Karab)   • 18:51:08, Вчера [Материал]

Нашли дурачка, козла-отпущения. Скорее всего фейковое задержание в надежде спугнуть реальных преступников.
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