Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Политика. Винні за мільярдні оборудки з ковідними коштами мають бути покарані, - керівник виконкому «УДАРу Віталія Кличка» Артур Палатний - 25 Января 2022