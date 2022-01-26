Жители Житомирщины не спешат делать бустерную дозу вакцины от коронавируса

По состоянию на 26 января в Житомирской области бустерную дозу вакцины против COVID-19 получили 5 583 жителя. Это около 1,28% от общего количества жителей области, которые сделали две прививки (435 009 человек по данным на 26 января).
Как сообщает облгосадминистраця, чаще всего жители области делают бустерную прививку вакциной Comirnaty от Pfizer:
- вакциной COMIRNATY – 5 294, в том числе 568 – за минувшие сутки;
- вакциной CORONAVAC — 34, в том числе 4 – за минувшие сутки;
- вакциной MODERNA – 255, в том числе 48 – за минувшие сутки.
Бустерная вакцина
С 6 января в Украине началось введение бустерной дозы вакцины от коронавируса для всех желающих взрослых в возрасте от 18 лет. Минздрав рекомендует вводить бустерную дозу от 6 до 9 месяцев с даты второй прививки от COVID-19.
Для бустерной дозы предпочтение отдают м-РНК-вакцинам, то есть Moderna или Comirnaty от Pfizer.
Разрешенные в Украине схемы вакцинации:
- если первые две дозы Moderna или Pfizer, то бустер – Moderna или Pfizer;
- если первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio), то бустер – Moderna или Pfizer;
- если первые две дозы CoronaVac, то бустер – Pfizer;
- если первые две дозы по смешанной схеме, тогда бустер – Moderna или Pfizer.
Сертификаты и дополнительные 500 грн
После введения бустерной дозы можно будет получить новый ковид-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты третьей прививки.
Сгенерировать его можно будет в "Дія" ориентировочно в конце января 2022 года. К тому времени будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации.
Украинцы, которые сделают бустерную, третью дозу вакцины против COVID-19, получат дополнительно по 500 гривен
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