Аэропорт в Житомире будет реконструировать турецкая компания: работы должны начаться в марте

В марте этого года начнется реконструкция аэропорта "Житомир". Победителем тендера стала компания "Онур Конструкціон Інтернешнл". Об этом сегодня сообщил мэр города Сергей Сухомлин.
В горсовете
отмечают, что решение о победителе тендера
еще не окончательное: формально есть 10 дней на его обжалование.
"Договор о начале работ подпишем через 10 дней, и в марте уже начнется реконструкция аэропорта", - говорит Сергей Сухомлин.
За проведение реконструкции компания получит 780 млн гривен
. Отметим, что ранее ориентировочная стоимость закупки составляла 476 млн гривен
.
В городском совете пояснили, что стоимость проекта выросла из-за того, что взлетно-посадочная полоса будет продлена не до 2 100 м, как планировалось ранее, а до 2 500 м (сейчас ее длина - 1 650 м).
Также в проект добавили строительство перрона для грузовых самолетов, расширение пассажирского перрона и закупку радиотехнического и светосигнального оборудования.
На реконструкцию аэродромного комплекса в бюджете громады предусмотрено 50 млн грн. Остальное профинансируют из государственного бюджета.
Напомним, что аэропорт «Житомир» может принимать международные рейсы
.
Что известно о подрядчике
ООО "Онур Конструкціон Інтернешнл"
- дочернее предприятие турецкого строительно-подрядного транспортно-торгово-промышленного АО "Онур Тааххют". Зарегистрировано в Киеве. Специализируется на строительстве дорог и автострад. Уставный капитал - 2,2 млн грн. Владельцами фирмы являются граждане Турции Ихсан Четинджевиз и Онур Четинджевиз, а также львовянин Олег Фарион.
Как пишет издание "Наші гроші
", "Онур Конструкціон Інтернешнл" занимает второе место в рейтинге крупнейших подрядчиков "Укравтодора" по ремонту дорог.
Компания "Онур Конструкціон Інтернешнл" в сентябре 2021 года выиграла тендер на строительство аэродрома в Днепре
.