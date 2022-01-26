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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 26 » 14:53:19

Аэропорт в Житомире будет реконструировать турецкая компания: работы должны начаться в марте

Сегодня, 14:53:39 748 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Аэропорт в Житомире будет реконструировать турецкая компания: работы должны начаться в марте

 В марте этого года начнется реконструкция аэропорта "Житомир". Победителем тендера стала компания "Онур Конструкціон Інтернешнл". Об этом сегодня сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

В горсовете отмечают, что решение о победителе тендера еще не окончательное: формально есть 10 дней на его обжалование. 
 

"Договор о начале работ подпишем через 10 дней, и в марте уже начнется реконструкция аэропорта", - говорит Сергей Сухомлин.  


За проведение реконструкции компания получит 780 млн гривен. Отметим, что ранее ориентировочная стоимость закупки составляла 476 млн гривен



В городском совете пояснили, что стоимость проекта выросла из-за того, что взлетно-посадочная полоса будет продлена не до 2 100 м, как планировалось ранее, а до 2 500 м (сейчас ее длина - 1 650 м). 

Также в проект добавили строительство перрона для грузовых самолетов, расширение пассажирского перрона и закупку радиотехнического и светосигнального оборудования.

На реконструкцию аэродромного комплекса в бюджете громады предусмотрено 50 млн грн. Остальное профинансируют из государственного бюджета.

Напомним, что аэропорт «Житомир» может принимать международные рейсы.
 

Что известно о подрядчике


ООО "Онур Конструкціон Інтернешнл" - дочернее предприятие турецкого строительно-подрядного транспортно-торгово-промышленного АО "Онур Тааххют". Зарегистрировано в Киеве. Специализируется на строительстве дорог и автострад. Уставный капитал - 2,2 млн грн. Владельцами фирмы являются граждане Турции Ихсан Четинджевиз и Онур Четинджевиз, а также львовянин Олег Фарион.

Как пишет издание "Наші гроші", "Онур Конструкціон Інтернешнл" занимает второе место в рейтинге крупнейших подрядчиков "Укравтодора" по ремонту дорог.

Компания "Онур Конструкціон Інтернешнл" в сентябре 2021 года выиграла тендер на строительство аэродрома в Днепре.
Тэги: Житомир, реконструкция, тендер, аэропорт
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Комментариев: 6
kozyberda79
1 Наталия (kozyberda79)   • 16:32:54, Сегодня [Материал]

Смысл его реконструировать, если он не рабочий, никто сюда не летает)))отмывка денег?
HOUSE
2 Sergey (HOUSE)   • 16:50:35, Сегодня [Материал]

Полностю согласен с Вами. А то что там 11 гектаров земли, граничещую вплотную к взлетной полосе.. которую продал наш мер. Об этом умалкивают
RaID
3 Сергій (RaID)   • 16:54:51, Сегодня [Материал]

Не думали що не літають, тому що 1) смуга коротка щоб на ній міг сісти літак з повним навантаженням 2) відсутнє те саме світлотехнічне і проче навігаційне обладення сучасне і все це як раз і планується реконстроювати щоб можна було літати.
HOUSE
4 Sergey (HOUSE)   • 16:59:29, Сегодня [Материал]

Житомир — город без аэропорта. Фактически он есть, но принимает только грузовые рейсы, а пассажирские — нет.
На данный момент для жителей нашего города аэропорт — практически несбыточная мечта. Чтобы аэропорт соответствовал стандартам, взлётную полосу необходимо расширить. И вот тут проявляется главная проблема: земля, расположенная вплотную к полосе, находится в частных руках, и владелец не хочет никому её отдавать. Подробнее по ссылке.

https://www.youtube.com/watch?v=PkG9f9nFIgY&t=2s
RaID
5 Сергій (RaID)   • 17:52:33, Сегодня [Материал]

Відкрийте кадастрову карту. територія аеропорту де смуга має розміри 3200м на 200м. Я думаю цього вистачить щоб подовжити поточну смугу з 1700м до 2500 при наявних 3200. Ще й буде де поставити сигнальне обладнання для заходу на посадку. Для порівняння вся довжина ділянки аеропорту Жуляни 3100м, з яких смуга 2200м... Вибори вже пройшли, той матеріал вже пішов у історію.
Mira
6 Irina (Mira)   • 19:19:42, Сегодня [Материал]

А почему громада должна тратить свои деньги если аэропорт это частное предприятие ???? Просто беспредел.
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЖИТОМИР ІМЕНІ С.П.КОРОЛЬОВА" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКОРД" https://opendatabot.ua/c/18014149
Может нам еще их долги погасить ?
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