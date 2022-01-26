Нардеп Арсеній Пушкаренко: На Житомирщині вчителі 59 громад отримали сучасні ноутбуки на 46 мільйонів гривень

Нова техніка закуплена в межах великого національного проєкту Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства освіти і науки України «Ноутбук кожному вчителю». Це важливий крок для реалізації ще однієї ініціативи Президента Володимира Зеленського – максимальної цифровізації державних послуг, зокрема – освітніх.
Загалом за підсумками проєкту на Житомирщині були передані до шкіл області 2691 ноутбук. Їх отримали 234 навчальні заклади у 59 територіальних громадах області. На придбання комп’ютерної техніки витрачено понад 46 мільйонів гривень.
Сьогодні сучасний ноутбук – це спосіб полегшити вчителю щоденний навчальний процес, особливо в умовах «дистанційки».
«Це один із кроків покращення якості освіти. Я переконаний, що за наступні кілька років кількість ноутбуків буде збільшуватися, а матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів – покращуватися. Це ще один приклад синергії центральної влади та місцевого самоврядування. Адже програма діє на умовах співфінансування: 70% – сплачує держава, 30% – громада. Коли є така співпраця, ми маємо і результат
», – підкреслив Арсеній Пушкаренко під час передачі ноутбуків навчальним закладам області.
Усі ноутбуки сучасні, обладнані ефективним процесором та мають швидкий жорсткий диск, який дозволяє обробляти гігабайти даних.
Першочергово ноутбуки отримали школи, які потребували цього найбільше та у яких не менш як 250 учнів, і опорні заклади з кількістю учнів не менш як 200 осіб.
Ноутбуки були розподілені по районах області таким чином
- Новоград-Волинський район - 384 ноутбуків
- Коростенський район - 794 ноутбуків.
- Бердичівській район - 285 ноутбуків
- Житомир та Житомирський район - 1228 ноутбуків
«Переконаний, що в наступному році програма «Ноутбук кожному вчителю» продовжиться, і Житомирська область отримає ще значну кількість ноутбуків», – підкреслив народний депутат України, голова Житомирської обласної організації партії «Слуга Народу» Арсеній Пушкаренко.
Пресслужба політичної партії «Слуга Народу»