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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2022 » Январь » 26 » 15:52:27

Кличко обговорив із Тимчасовою повіреною в справах США в Україні Крістіною Квін готовність Києва до можливої подальшої агресії Росії   ПОЛІТИКА  

Сегодня, 15:52:27 369 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Кличко обговорив із Тимчасовою повіреною в справах США в Україні Крістіною Квін готовність Києва до можливої подальшої агресії Росії

 Лідер «УДАРу», міський голова столиці Віталій Кличко 25 січня провів зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін щодо загрози російської агресії та територіальної оборони столиці. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Зустрівся сьогодні з тимчасовою повіреною в справах США в Україні Крістіною Квін. Подякував пані Квін за політичну підтримку Сполученими Штатами незалежності й територіальної цілісності України. Вона запевнила, що США підтримують прагнення українців відстоювати свою свободу й демократичний шлях розвитку своєї держави. Під час зустрічі ми обговорили готовність Києва до можливого загострення ситуації в зв’язку з ймовірністю подальшої агресії Росії, підготовку сил самооборони столиці. Звернувся до тимчасової повіреної і про допомогу експертів в сфері організації ефективної системи місцевої самооборони», - повідомив Кличко.

У посольстві США за результатами зустрічі зазначили, що продовжують підтримувати киян в умовах агресії.

«Підтвердила міському голові Кличку, що ми продовжуємо підтримувати киян в умовах загрози агресії. Криза, створена Росією, лише зміцнила підтримку партнерів і друзів України, підвищила рішучість її захисників і створила можливості для політичної єдності на підтримку світлого майбутнього України», - йдеться в офіційному повідомленні посольства США.
Лідер «УДАРу» переконаний, що політичні чвари дестабілізують ситуацію в країні.

«Ми єдині в думці, що сьогодні для всіх гілок влади і для всіх політичних сил - час об’єднання зусиль для захисту України. Чвари і політичне айкідо в країні тільки дестабілізують ситуацію, якою може скористатися ворог. А він у нас - один. Це - російський агресор», - підсумував Кличко.

Раніше Віталій Кличко повідомив, що скликає засідання Асоціації міст України на 28 січня з питань територіальної оборони та висловив підтримку харків’янам. 

Пресслужба «УДАРу»
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Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:19:53, Сегодня [Материал]

Вчера в Украине вырубилось 2 атомных электростанции. И Страна запросила помощи у Белоруссии, поставить нам электроэнергию. Есть договор между Белоруссией и Украиной об оказании помощи при экстреной ситуации. Белоруссия оказала эту помощь. Теперь ежесуточно, до восстановления этих атомных элетростанций, Белоруссия будет поставлять нам электроэнергию. Вопрос , будет ли Кличко благодарить Белоруссию за электроэнергию?
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