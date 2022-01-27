Житомиряне выступили против строительства нового ЖК на Корбутовке. Говорят, что у застройщика нет документов

"Пацанам дали участок на Богунии в два раза больше, чем этот. Не знаю, почему они отказались, не знаю, чем мотивировались. Пожалуй, здесь земля дороже, ну и лучше здесь. Они отказали ради этого участка. В прошлом году они провели непонятные общественные слушания, где жители местных домов №2, №8, №5 и этого дома не присутствовали, непонятные подписи и откуда появились общественные слушания, но людей никто не приглашал. Вчера они приехали и сказали, что это наша земля и начали все валить. Люди против строительства, потому что если начнется строительство, на доме начнутся трещины и куда они сюда влезут. Я также АТОшник, и когда я обращался в городской совет: дайте мне два квадратных метра, они мне не давали, а тут пацаны пришли и, пожалуйста", - рассказывает местный житель Игорь.

"Этому застройщику земля была выделена в 2020 году и наложен участок на наш, где находится детская площадка, то есть они хотят провести строительство там, где у нас детская площадка. Они хотят снести наше ограждение, у них нет никаких документов. Мы уже встречались с застройщиком несколько раз, мы встречались в кабинете у нашего мэра, где никакого диалога у нас не произошло, диалог был один - нас обзывали любыми матерными словами, которые они могли только сказать", - добавляет Ярослав, житель соседнего ЖК.

"Все документы мы представили полиции, все как не может быть. Они незаконно завладели земельным участком в четыре сотки, которые мы оплачиваем два года, данный земельный участок так же платился уже больше двух лет, а этот - год и шесть месяцев", - отвечает представитель ЖСК "Добробат" Николай.

"Зарегистрирован управлением государственно-архитектурного контроля, дата 18.03.21, заказчик обслуживающий кооператив «Добробат», уведомление о начале выполнения подготовительных работ. Этот документ зарегистрирован, дает право на выполнение подготовительных работ на земельном участке", - говорит заместитель начальника управления ГАСК Александр Щур.

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