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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 27 » 08:49:49

Житомиряне выступили против строительства нового ЖК на Корбутовке. Говорят, что у застройщика нет документов

Сегодня, 08:49:49 1273 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиряне выступили против строительства нового ЖК на Корбутовке. Говорят, что у застройщика нет документов

 Жители микрорайона Корбутовка выступили против строительства многоэтажки на участке по адресу проезд Шпаковский, 22. Земельный участок городской совет предоставил для застройки жилищно-строительному кооперативу "Добробат" в 2020 году.

25 января на участке срезали все деревья и демонтировали ограждение. Местные жители убеждены: строить многоэтажку на этом участке - незаконно, а застройщик не имеет соответствующих разрешительных документов, сообщает издание Житомир инфо.

26 января люди вызвали в проезд Шпаковский полицию. Между местными жителями и представителями застройщика произошла потасовка.
 
 

"Пацанам дали участок на Богунии в два раза больше, чем этот. Не знаю, почему они отказались, не знаю, чем мотивировались. Пожалуй, здесь земля дороже, ну и лучше здесь. Они отказали ради этого участка. В прошлом году они провели непонятные общественные слушания, где жители местных домов №2, №8, №5 и этого дома не присутствовали, непонятные подписи и откуда появились общественные слушания, но людей никто не приглашал. Вчера они приехали и сказали, что это наша земля и начали все валить. Люди против строительства, потому что если начнется строительство, на доме начнутся трещины и куда они сюда влезут. Я также АТОшник, и когда я обращался в городской совет: дайте мне два квадратных метра, они мне не давали, а тут пацаны пришли и, пожалуйста", - рассказывает местный житель Игорь.

"Этому застройщику земля была выделена в 2020 году и наложен участок на наш, где находится детская площадка, то есть они хотят провести строительство там, где у нас детская площадка. Они хотят снести наше ограждение, у них нет никаких документов. Мы уже встречались с застройщиком несколько раз, мы встречались в кабинете у нашего мэра, где никакого диалога у нас не произошло, диалог был один - нас обзывали любыми матерными словами, которые они могли только сказать", - добавляет Ярослав, житель соседнего ЖК.


Представители застройщика говорят: имеют разрешительные документы, а жители близлежащих домов мешают проводить подготовительные работы.
 

"Все документы мы представили полиции, все как не может быть. Они незаконно завладели земельным участком в четыре сотки, которые мы оплачиваем два года, данный земельный участок так же платился уже больше двух лет, а этот - год и шесть месяцев", - отвечает представитель ЖСК "Добробат" Николай.

 

Адвокат застройщика показал журналистам папку с документами.

"Вот проект градостроительных условий, договор аренды земли, план, есть декларация о начале строительных работ", - демонстрирует адвокат ЖСК "Добробат" Андрей.

В управлении государственно-архитектурного контроля комментируют, что сейчас застройщик "Добробат" имеет разрешение на начало подготовительных работ.
 

"Зарегистрирован управлением государственно-архитектурного контроля, дата 18.03.21, заказчик обслуживающий кооператив «Добробат», уведомление о начале выполнения подготовительных работ. Этот документ зарегистрирован, дает право на выполнение подготовительных работ на земельном участке", - говорит заместитель начальника управления ГАСК Александр Щур.


Недавно в управление поступали жалобы относительно выполнения работ на этом участке, но их еще не успели рассмотреть.

"Если будут основания для проведения проверки в соответствии с заявлением, обязательно управление будет рассматривать это на комиссии и принимать решения", - добавляет Александр Щур.

Жители настроены решительно, и если их не услышит власть, то планируют подавать в суд.








Фото предоставлены читателем
Тэги: строительство, Корбутовка, Житомир, земельный участок, жк
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Комментариев: 6
DomA
1 Владимир (DomA)   • 09:13:44, Сегодня [Материал]

місту потрібно більше человейніков!))
suhoj29
2 Сухий Житомир (suhoj29)   • 12:30:07, Сегодня [Материал]

згідно геокадастру дійсно Добробат є власником 4.3 сотки землі на якій розміщений дитячий майданчик ЖК Перлина Корбутівки

в чому суть претензій ЖК Перлина Корбутівки ?

інша справа ЯК архітектура Житомира так геніально та щільненько виділяє землю під новобудови.

але всі знають ЯК)
проте коли йдуть голосувати на чергові вибори то забувають про це, а потім чубляться )))

як то кажуть бачили очі за що голосували)))
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:37:31, Сегодня [Материал]

А в это врем строительная фирма Сухомлина и Моисеева развязали войну с местными жителями на Корбутовке - отвоёвывают у них землю, сносят детские площадки под строительство многоэтажного жилого дома.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:42:31, Сегодня [Материал]

Кому война, а кому мать родна - вот оно истинное лицо житомирской власти
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:07:46, Сегодня [Материал]

А в это время строительная фирма Сухомлина и Моисеева развязали войну с местными жителями на Корбутовке - отвоёвывают у них землю, сносят детские площадки под строительство многоэтажного жилого дома.
Вано
6 Вано (Вано)   • 16:25:06, Сегодня [Материал]

Этот строительный беспредел не только на Корбутовке, похожее на Гормолзаводе, Шевченко, Десантников.
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