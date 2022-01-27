В Житомире только 17 из 90 убежищ готовы к использованию. Проверка укрытий продолжается

"Относительно общего состояния помещений по городу, могу сказать, что есть разные помещения, где-то требуют принятия определенных мер, есть отдельные, которые сегодня, к сожалению, не могут быть использованы. Для этого проводим проверки, чтобы оказать помощь, как сделать так, чтобы подвальное помещение стало пригодным к использованию", - говорит начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николай Дидковский.
|НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА (ЄДРПОУ):
|АДРЕСА СХОВИЩА
|№ СХОВИЩА
|СТАН
|ПРИМІТКА
|ПАТ "Атмашбут", 01412271
|10001 м. Житомир, вул. Параджанова, 87
|20229
|Обмежено готове
|Очисні споруди КП "Житомирводоканал", 03344065
|10005 м. Житомир, пров. Комунальний, 21
|20218
|Обмежено готове
|КП "Дитяча лікарня ім. В.Й. Башека" міської ради
|10013 м. Житомир, вул. Шевченко, 2
|20219
|Обмежено готове
|Житомирська філія ПАТ "Укртелеком", АТС - 24
Центра телекомунікаційних послуг, 01184114
|10014 м. Житомир, вул. Київська, 22
|20114
|Готове
|ПАТ "Укртелеком"
|ТОВ "Житомиртекстиль", 01552204
|10025 м. Житиомир, вул. Корольова, 150а
|20221
|Не готове
|ПП "Альянс"
|10025 м.Житомир, вул. Заводська, 4
|20222
|Обмежено готове
|ПРАТ "Ліктрави", 00481181
|10001 м. Житомир, Київське шоссе, 21
|20224
|Готове
|ТОВ "Житомирський м"ясокомбінат", 32122069
|10025 м.Житомир, вул. Параджанова, 127
|20226
|Обмежено готове
|Підтоплюється
|Житомирська філія ПАТ "Укртелеком", АТС - 33
Центра Телекомунікаційних послуг , 01184114
|10014 м. Житом, вул. Київська, 22
|20248б
|Не готове
|Затоплене грунтовими водами
|ДП "Євроголд індестріз ЛТД", 32265502
|10025 м.Житомир, вул. Промислова, 1/154
|20228
|Обмежено готове
|Затоплене
|ПАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів",
00290676
|10019 м.Житомир, вул. Промислова, 10
|20214
|Обмежено готове
|ПАТ "Житомирський завод огороджувальних
конструкцій", 0141339
|10003 м. Житомир, вул. Параджанова, 89
|20230
|Обмежено готове
|Житомирське комерційно - комунальне
підприємство "Мясомолторг", 01553557
|10025 м. Житомир, вул. Сингаївського, 3
|20231
|Обмежено готове
|Зотоплено грунтовими водами
|ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС
України по Житомирській області», 08734196
|10000 м. Житомир, вул. Петровського, 2
|20232
|Обмежено готове
|Комунальне підприємство "Житомирське
трамвайно-тролейбусне управління", 03325310
|10025 м. Житомир, вул. Вітрука, 11
|20237
|Обмежено готове
|Господарський суд в Житомирській області,
03499916
|10002 м.Житомир, майдан Путятинський, 3/65
|20238
|Обмежено готове
|Частково розукомплектовано
|Управління Служби безпеки України в
Житомирській області
|10008 м. Житомир, вул. Фещенка - Чопівського, 7
|20239
|Готове
|ВАТ "Верстатуверсалмаш", 00222172
|10025 м. Житомир, вул. Корольова, 132
|20241
|Не готове
|Підтоплене грунтовими водами
|Обласна клінічна лікарня ім. Гербачевського,
01991406
|10013 м. Житомир, вул. Пушкінська, 54
|20242
|Обмежено готове
|ПАТ "Житомирзооветпостач", 00727096
|10009 м. Житомир, вул. Слобідська, 27
|20243
|Обмежено готове
|КП "ВЖРЕП-16"
|10002 м.Житомир, вул. Бальзаківська, 4
|20227
|Не готове
|Затоплене
|ВАТ "Агромаш", 00301387
|10005 м. Житомир, вул. Чуднівська, 104
|20112
|Не готове
|Підтоплюється грунтовими водами
|КП "ВЖРЕП №12" мыськоъ ради
|10002 м. Житомир, вул. Гагаріна, 18
|20249
|Обмежено готове
|ВАТ "Житомирський завод хімічного волокна",
00206256
|10025 м. Житомир, вул. Промислова, 1/154
|20250
|Не готове
|Затоплене грунтовими водами
|ПАТ "Житомирбудтранс", 01273740
|10019 м. Житомир, вул. Промислова, 17
|20251
|Не готове
|Розукомплектоване обладнання
|ТОВ «Аларітпром», 32699220
|10001 м. Житомир, вул. Кооперативна, 3
|20252
|Не готове
|Розукомплектоване обладнання
|ВАТ завод "Будматеріали", 00290759
|10002 м. Житомир, вул. Жуйка, 43
|20253
|Готове
|Корольовський виконком
|м. Житомир, м-н Польовий, 8
|20248
|Готове
|ДП "Елетромантаж - 420" ЗАТ "Електромантаж", 01417400
|10001 м. Житомир, вул. Металістів, 2
|20255
|Обмежено готове
|ДП "Аеропорт Житомир" ТОВ "Акод" 32066591
|10014 м. Житомр, вул. Авіаторів, 9
|20257
|Не готове
|ТОВ "Дельфін", 306208006254
|10001 м. Житомир, вул. Льонкова, 12
|20258
|Не готове
|Затоплене грунтовими водами
|ВАТ "Верстатуніверсалмаш", 00222172
|10025 м. Житомир, вул. Корольова, 132
|20217
|Обмежено готове
|ВАТ "Агромаш", 00901327
|10005 м. Житомир, вул. Чуднівська, 104
|20111
|Обмежено готове
|Підтоплюється грунтовими водами
|ФОП Попов О.Ю.,
|10025 м. Житомир, вул. Параджанова, 125
|20215
|Не готове
|ВАТ "Агромаш", 00901387
|10005 м. Житомир, вул. Чуднівська, 104
|20113
|Обмежено готове
|Підтоплюється грунтовими водами
|КП "ВЖРЕП №3" міської ради
|м. Житомир, майдан Соборний, 3/2
|20240
|Не готове
|ТОВ "ММ-БУТ", 35299309
|10025 м. Житомир, вул. Параджанова, 125
|20205
|Не готове
|Частково зруйноване
|Комунальне підприємство по експлуатації
адмінбудинків обласної ради, 04011928
|10000 м. Житомир майдан С.П.Корольова, 12
|20207
|Обмежено готове
|Житомирській відділ поліції Головного
управління Національної поліції в
Житомирській області, 38969421
|10000 м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 7
|20208
|Обмежено готове
|ТОВ "Житомир - Агробудіндустрія" 03379632
|10009 м. Житомир, вул. Промислова, 10
|20210
|Обмежено готове
|ЗАТ "Житомирські ласощі", 37546647
|10003 м. Житомир, вул. Покровська, 67
|20213
|Обмежено готове
|Розукомплектоване
|ВАТ "Промавтоматика"
|10025 м. Житомир, вул. Вітрука, 9
|20472
|Не готове
|КП "Житомиртеплокомуненерго", 35343771
|10000 м. Житомир, вул. Київська, 28
|20259
|Обмежено готове
|Розукомплектоване обладнання
|ПРаТ АТВТ "Крошенський цегельний завод", 00290682
|10027 м. Житомир, вул. Танкістів, 1
|20159
|Обмежено готове
|Розукомплектоване
|ВАТ "Житомирський завод хімічного волокна", 00206256
|10025 м. Житомир, вул. Промислова, 1/154
|20244
|Не готове
|Затоплене грунтовими водами
|ПАТ "Соколовський кар"єр", 00292416
|10031 м. Житомир, вул. Гранітна, 16
|20148
|Не готове
|Затоплене грунтовими водами
|Житомирська філія ПАТ "Укртелеком", Центр технічної експлуатації первинної мережі №9 Філії "Дирекція первинної мережі", 16479714
|10020 м. Житомир, вул. Вільський Шлях, 18
|20149
|Обмежено готове
|ФДМУ не підтверджує знаходження ЗСЦЗ у сфері його управління
ПАТ "Укртелеком" - балансоутримувач
|ДП "Молочний завод" ТОВ "Молочна фабрика "Рейнфорд", 38329393
|10031 м. Житомир, проспект Незалежності, 45
|20150
|Не готове
|ПАТ "Житомирський комбінат хлібопродуктів", 00954047
|10001 м. Житомир, провулок Іподромний, 3а
|20151
|Не готове
|Затоплене грунтовими водами
|ТОВ "ОК" Житомир", 36894124
|10029 м. Житомир, вул. С. Бандери, 7
|20152
|Обмежено готове
|ПРаТ "Екотекстиль"
|10020 м. Житомир, проспект Миру, 16
|20153
|Обмежено готове
|Богунський РВ ГУ НП України в Житомирській області
|10003 м. Житомир, вул. Лесі Українки, 17
|20154
|Обмежено готове
|ПрАТ "Золотий каравай" (Хлібзавод №3), 38373620
|10003 м. Житомир, вул. Л. Українки, 33
|20155
|Не готове
|Підтоплене грунтовими водами
|Житомирська випрана колонія №4, 08563323
|10001 м. Житомир, проспект Незалежності, 172
|20146
|Не готове
|Комунальне підприємство "Житомирське виробниче управління водопровідно - каналізаційного господарства", 03344065
|10005 м. Житомир, вул. Чуднівська, 114
|20157
|Готове
|Територіальне управління державної судової адміністрації України в Житомирській області
|10014 м. Житомир, вул. Лятошинсько, 5
|20144
|Готове
|Житомирська філіяї ПАТ "Укртелеком", АТС - 22 Центра телекомунікацій послуг , 01184114
|10014 м. Житомир, вул. Київська, 22
|20160
|Готове
|ПАТ "Укртелеком"
|Комунальне підприємство по експлуатації адмін будинків, 20401051
|10003 м. Житомир, вул. Домбровського, 38
|20161
|Не готове
|Затоплене грунтовими водами
|ПрАТ "Київстар"
|10029 м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 96
|20163
|Не готове
|ВАТ "Вібросепаратор", 13568038
|10001 м. Житомир, вул. Чехова, 1
|20166
|Готове
|Фізкультурно - оздоровчий комплекс "Динамо" центральної ради фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України, 31538452
|м. Київ, вул. Інститутська, 29
|20167
|Не готове
|Підтоплене грунтовими водами
|ВАТ "Керамік", 13568133
|10020 м. Житомир, вул. Богунська, 50
|20168
|Не готове
|Розукомплектоване
|Житомирський колійний ремонтно-механічний завод, 13560226
|10001 м. Житомир, пров. Вокзальна, 3
|20169
|Готове
|ФОП Попов О.Ю.
|10025 м. Житомир, вул. Параджанова, 125
|20206
|Не готове
|ТОВ "Ріелеті-Сіті", 31928017
|03062 м. Київ, вул. Багоутовського, 16/21
|20202
|Не готове
|ТОВ "Електрощит +", 01350038
|12411 Житомирська область, Житомирський район, с. Березівка, вул. Ковальська, 8
|20156
|Обмежено готове
|Загально-освітння школа №27, 22059175
|100020 м. Житомир, проспект Миру, 27
|20129
|Обмежено готове
|ПАТ "Житомирський маслозавод", ТОВ "Рудь", 00182863
|10002 м. Житомир вул. Івана Гонти, 4
|20204
|Готове
|КУ "База спеціального медичного постачання"
|м. Житомир, вул. Комерційна, 2
|20254
|Обмежено готове
|ПАТ "Житомиргаз"
|10001 м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 35
|20220
|Готове
|Розукомплектоване обладнання
|Спеціалізована монтажно-експлуатаційна установа міської ради
|10003 м. Житомир, вул. Покровська, 11а
|20115
|Обмежено готове
|Державне підприємство Науково - дослідний інститут радіосистем 13547194
|10005 м. Житомир, вул. Чуднівська, 109
|20116
|Не готове
|Територіальне управління державної судової адміністрації України в Житомирській області (26278626)
|10014 м. Житомир, Соборний Майдан, 1
|20117
|Не готове
|ТОВ "Житомирський завод скловиробів", 00293203
|10001 м. Житомир, вул. Транспортна, 3
|20119
|Не готове
|Затоплене грунтовими водами
|ТОВ "Інтер-Форум", 34537729
|10006 м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 122
|20120
|Обмежено готове
|Житомирська виправна колонія №4, 08679971
|10001 м. Житомир, проспект Незалежності, 172
|20123
|Готове
|Богунська районна рада, 04053182
|10003 м. Житомир, вул. Перемоги, 55
|20147
|Готове
|Дистанція сигналізації та зв"язку залізничної станції "Житомир" ДТГО "Південно - західна залізниця", 01070221
|10001 м. Житомир, вул. Вокзальна, 3
|20127
|Готове
|ДП "Аеропорт Житомир" ТОВ "Акорд" 32066591
|10014 м. Житомир, вул. Авіаторів, 9
|20246
|Не готове
|ПРаТ "Екотекстиль"
|100020 м. Житомир, проспект Миру, 16
|20130
|Обмежено готове
|ДО "Комбінат "Рекорд", 14373176
|10028 м. Житиомир, вул. Вільський Шлях, 269
|20131
|Готове
|ТОВ «Будінвест-Житомир», 34774998
|м. Житомир, вул. Лесі Українки, 33
|20134
|Обмежено готове
|ЗАТ "Житомирські ласощі", 37546647
|10003 м. Житомир, вул. Покровська, 67
|20135
|Обмежено готове
|ПАТ "Житомирський концервний завод", 05528125
|10031 м. Житомир, вул. Покровська, 169
|20136
|Не готове
|Затоплене грунтовими водами
|ВАТ "Житомирспецлісмаш", 00991284
|10029 м. Житомир, вул. Східна, 80
|20139
|Не готове
|Затоплене грунтовими водами
|Виробничий підрозділ «Коростенське територіальної
управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт
та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», 19129944
|10001 м. Житиомир, пров. Товаровонтажний, 12-а
|20140
|Готове
|ПАТ "Шляхіндустрія", 03443726
|10031 м. Житомир, вул. Б. Хмельницького, 42
|20141
|Не готове
|Затоплене грунтовими водами
|КП «Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка» міської ради, 42789136
|10004 м. Житомир, вул. Шухевича, 2а
|20142
|Обмежено готове
|Розукомплектоване
|ВАТ "Житомирський завод автозапчастина", 00232302
|10003 м. Житомир, вул. Домбровського, 3
|20125
|Не готове