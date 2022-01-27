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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 27 » 11:56:21

В Житомире только 17 из 90 убежищ готовы к использованию. Проверка укрытий продолжается

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В Житомире только 17 из 90 убежищ готовы к использованию. Проверка укрытий продолжается

 В Житомире для защиты населения города предназначены простейшие укрытия, которые находятся в подвальных помещениях жилых домов.

Всего на учете 521 укрытие (полный перечень можно скачать на сайте Житомирского городского совета). Однако далеко не все помещения являются пригодными для укрытия людей.

Сейчас рабочая группа, в состав которой вошли специалисты управлений по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, жилищного хозяйства и муниципального развития городского совета проверяет состояние подвальных помещений.

Рабочей группой уже проверены подвальные помещения в центре города: площадь Соборная, 4, 5, 3/2, ул. Театральная, 13, 16, ул. Большая Бердичевская, 3, 4, 6, 10.
 

"Относительно общего состояния помещений по городу, могу сказать, что есть разные помещения, где-то требуют принятия определенных мер, есть отдельные, которые сегодня, к сожалению, не могут быть использованы. Для этого проводим проверки, чтобы оказать помощь, как сделать так, чтобы подвальное помещение стало пригодным к использованию", - говорит начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николай Дидковский.

 

Убежище


Подвалы домов - это самый простой вид укрытия. Кроме них в городе есть убежища, имеющие более высокий уровень защиты и предназначенные для работников отдельных предприятий.

Из 90 зарегистрированных убежищ, только 17 готовы к использованию. Еще 38 из них - в состоянии ограниченной готовности. 

34 убежища вообще непригодны к использованию. Среди причин: подтопление, разукомплектование или неудовлетворительное техническое состояние систем жизнеобеспечения.
 

Готовы к использованию:

 
  • Два убежища на ул. Киевской, 22 - "Укртелеком".
  • Киевское шоссе, 21 - предприятие "Ликтравы".
  • ул. Фещенко-Чоповського, 7 - здание СБУ.
  • вул. Фещенко-Чоповського, 35 - здание "Житомиргаза".
  • вул. Жуйко, 43 - завод "Стройматериалы".
  • площадь Полевая, 8 - Королёвский районный совет / Прозрачный офис.
  • ул. Чудновская, 114 - Житомирское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства.
  • ул. Лятошинского, 5 - территориальное управление Государственной судебной администрации Украины в Житомирской области.
  • ул. Чехова, 1 - предприятие "Вибросепаратор".
  • пер. Вокзальный, 3 - Житомирский путевой ремонтно-механический завод.
  • ул. Ивана Гонты, 4 - завод "Рудь".
  • просп. Независимости, 172 - Житомирская исправительная колония №4.
  • ул. Победы, 55 - Богунский районный совет.
  • ул. Вокзальная, 3 - дистанция сигнализации и связи железнодорожной станции "Житомир".
  • ул. Вильский Шлях, 269 - комбинат "Рекорд".
  • переулок Товаровонтажный, 12-а - Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений "Укрзализныци".


Полный перечень убежищ в Житомире

 
НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА (ЄДРПОУ): АДРЕСА СХОВИЩА № СХОВИЩА СТАН ПРИМІТКА
ПАТ "Атмашбут", 01412271 10001 м. Житомир, вул. Параджанова, 87 20229 Обмежено готове  
Очисні споруди КП "Житомирводоканал", 03344065 10005 м. Житомир, пров. Комунальний, 21 20218 Обмежено готове  
КП "Дитяча лікарня ім. В.Й. Башека" міської ради 10013 м. Житомир, вул. Шевченко, 2 20219 Обмежено готове  
Житомирська філія ПАТ "Укртелеком", АТС - 24
Центра телекомунікаційних послуг, 01184114		 10014 м. Житомир, вул. Київська, 22 20114 Готове  ПАТ "Укртелеком"
ТОВ "Житомиртекстиль", 01552204 10025 м. Житиомир, вул. Корольова, 150а 20221 Не готове  
ПП "Альянс" 10025 м.Житомир, вул. Заводська, 4 20222 Обмежено готове  
ПРАТ "Ліктрави", 00481181 10001 м. Житомир, Київське шоссе, 21 20224 Готове  
ТОВ "Житомирський м"ясокомбінат", 32122069 10025 м.Житомир, вул. Параджанова, 127 20226 Обмежено готове Підтоплюється
Житомирська філія ПАТ "Укртелеком", АТС - 33
Центра Телекомунікаційних послуг , 01184114		 10014 м. Житом, вул. Київська, 22 20248б Не готове Затоплене грунтовими водами
ДП "Євроголд індестріз ЛТД", 32265502 10025 м.Житомир, вул. Промислова, 1/154 20228 Обмежено готове Затоплене
ПАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів",
00290676		 10019 м.Житомир, вул. Промислова, 10 20214 Обмежено готове  
ПАТ "Житомирський завод огороджувальних
конструкцій", 0141339		 10003 м. Житомир, вул. Параджанова, 89 20230 Обмежено готове  
Житомирське комерційно - комунальне
підприємство "Мясомолторг", 01553557		 10025 м. Житомир, вул. Сингаївського, 3 20231 Обмежено готове Зотоплено грунтовими водами
ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС
України по Житомирській області», 08734196		 10000 м. Житомир, вул. Петровського, 2 20232 Обмежено готове  
Комунальне підприємство "Житомирське
трамвайно-тролейбусне управління", 03325310		 10025 м. Житомир, вул. Вітрука, 11 20237 Обмежено готове  
Господарський суд в Житомирській області,
03499916		 10002 м.Житомир, майдан Путятинський, 3/65 20238 Обмежено готове Частково розукомплектовано
Управління Служби безпеки України в
Житомирській області		 10008 м. Житомир, вул. Фещенка - Чопівського, 7 20239 Готове  
ВАТ "Верстатуверсалмаш", 00222172 10025 м. Житомир, вул. Корольова, 132 20241 Не готове Підтоплене грунтовими водами
Обласна клінічна лікарня ім. Гербачевського,
01991406		 10013 м. Житомир, вул. Пушкінська, 54 20242 Обмежено готове  
ПАТ "Житомирзооветпостач", 00727096 10009 м. Житомир, вул. Слобідська, 27 20243 Обмежено готове  
КП "ВЖРЕП-16" 10002 м.Житомир, вул. Бальзаківська, 4 20227 Не готове Затоплене
ВАТ "Агромаш", 00301387 10005 м. Житомир, вул. Чуднівська, 104 20112 Не готове Підтоплюється грунтовими водами
КП "ВЖРЕП №12" мыськоъ ради 10002 м. Житомир, вул. Гагаріна, 18 20249 Обмежено готове  
ВАТ "Житомирський завод хімічного волокна",
00206256		 10025 м. Житомир, вул. Промислова, 1/154 20250 Не готове Затоплене грунтовими водами
ПАТ "Житомирбудтранс", 01273740 10019 м. Житомир, вул. Промислова, 17 20251 Не готове Розукомплектоване обладнання
ТОВ «Аларітпром», 32699220 10001 м. Житомир, вул. Кооперативна, 3 20252 Не готове Розукомплектоване обладнання
ВАТ завод "Будматеріали", 00290759 10002 м. Житомир, вул. Жуйка, 43 20253 Готове  
Корольовський виконком м. Житомир, м-н Польовий, 8 20248 Готове  
ДП "Елетромантаж - 420" ЗАТ "Електромантаж", 01417400 10001 м. Житомир, вул. Металістів, 2 20255 Обмежено готове  
ДП "Аеропорт Житомир" ТОВ "Акод" 32066591 10014 м. Житомр, вул. Авіаторів, 9 20257 Не готове  
ТОВ "Дельфін", 306208006254 10001 м. Житомир, вул. Льонкова, 12 20258 Не готове Затоплене грунтовими водами
ВАТ "Верстатуніверсалмаш", 00222172 10025 м. Житомир, вул. Корольова, 132 20217 Обмежено готове  
ВАТ "Агромаш", 00901327 10005 м. Житомир, вул. Чуднівська, 104 20111 Обмежено готове Підтоплюється грунтовими водами
ФОП Попов О.Ю.,  10025 м. Житомир, вул. Параджанова, 125 20215 Не готове  
ВАТ "Агромаш", 00901387 10005 м. Житомир, вул. Чуднівська, 104 20113 Обмежено готове Підтоплюється грунтовими водами
КП "ВЖРЕП №3" міської ради м. Житомир, майдан Соборний, 3/2 20240 Не готове  
ТОВ "ММ-БУТ", 35299309 10025 м. Житомир, вул. Параджанова, 125 20205 Не готове Частково зруйноване
Комунальне підприємство по експлуатації
адмінбудинків обласної ради, 04011928		 10000 м. Житомир майдан С.П.Корольова, 12 20207 Обмежено готове  
Житомирській відділ поліції Головного
управління Національної поліції в
Житомирській області, 38969421		 10000 м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 7 20208 Обмежено готове  
ТОВ "Житомир - Агробудіндустрія" 03379632 10009 м. Житомир, вул. Промислова, 10 20210 Обмежено готове  
ЗАТ "Житомирські ласощі", 37546647 10003 м. Житомир, вул. Покровська, 67 20213 Обмежено готове Розукомплектоване
ВАТ "Промавтоматика" 10025 м. Житомир, вул. Вітрука, 9 20472 Не готове  
КП "Житомиртеплокомуненерго", 35343771 10000 м. Житомир, вул. Київська, 28 20259 Обмежено готове Розукомплектоване обладнання
ПРаТ АТВТ "Крошенський цегельний завод", 00290682 10027 м. Житомир, вул. Танкістів, 1 20159 Обмежено готове Розукомплектоване
ВАТ "Житомирський завод хімічного волокна", 00206256 10025 м. Житомир, вул. Промислова, 1/154 20244 Не готове Затоплене грунтовими водами
ПАТ "Соколовський кар"єр", 00292416 10031 м. Житомир, вул. Гранітна, 16 20148 Не готове Затоплене грунтовими водами
Житомирська філія ПАТ "Укртелеком", Центр технічної експлуатації первинної мережі №9 Філії "Дирекція первинної мережі", 16479714 10020 м. Житомир, вул. Вільський Шлях, 18 20149 Обмежено готове ФДМУ не підтверджує знаходження ЗСЦЗ у сфері його управління

ПАТ "Укртелеком" - балансоутримувач
ДП "Молочний завод" ТОВ "Молочна фабрика "Рейнфорд", 38329393 10031 м. Житомир, проспект Незалежності, 45 20150 Не готове  
ПАТ "Житомирський комбінат хлібопродуктів", 00954047 10001 м. Житомир, провулок Іподромний, 3а 20151 Не готове Затоплене грунтовими водами
ТОВ "ОК" Житомир", 36894124 10029 м. Житомир, вул. С. Бандери, 7 20152 Обмежено готове  
ПРаТ "Екотекстиль" 10020 м. Житомир, проспект Миру, 16 20153 Обмежено готове  
Богунський РВ ГУ НП України в Житомирській області 10003 м. Житомир, вул. Лесі Українки, 17 20154 Обмежено готове  
ПрАТ "Золотий каравай"  (Хлібзавод №3), 38373620 10003 м. Житомир, вул. Л. Українки, 33 20155 Не готове Підтоплене грунтовими водами
Житомирська випрана колонія №4, 08563323 10001 м. Житомир, проспект Незалежності, 172 20146 Не готове  
Комунальне підприємство "Житомирське виробниче управління водопровідно - каналізаційного господарства", 03344065 10005 м. Житомир, вул. Чуднівська, 114 20157 Готове  
Територіальне управління державної судової адміністрації України в Житомирській області 10014 м. Житомир, вул. Лятошинсько, 5 20144 Готове  
Житомирська філіяї ПАТ "Укртелеком", АТС - 22 Центра телекомунікацій послуг , 01184114 10014 м. Житомир, вул. Київська, 22 20160 Готове ПАТ "Укртелеком"
Комунальне підприємство по експлуатації адмін будинків, 20401051 10003 м. Житомир, вул. Домбровського, 38 20161 Не готове Затоплене грунтовими водами
ПрАТ "Київстар" 10029 м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 96 20163 Не готове  
ВАТ "Вібросепаратор", 13568038 10001 м. Житомир, вул. Чехова, 1 20166 Готове  
Фізкультурно - оздоровчий комплекс "Динамо" центральної ради фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України, 31538452 м. Київ, вул. Інститутська, 29 20167 Не готове Підтоплене грунтовими водами
ВАТ "Керамік", 13568133 10020 м. Житомир, вул. Богунська, 50 20168 Не готове Розукомплектоване
Житомирський колійний ремонтно-механічний завод, 13560226 10001 м. Житомир, пров. Вокзальна, 3 20169 Готове  
ФОП Попов О.Ю. 10025 м. Житомир, вул. Параджанова, 125 20206 Не готове  
ТОВ "Ріелеті-Сіті", 31928017 03062 м. Київ, вул. Багоутовського, 16/21 20202 Не готове  
ТОВ "Електрощит +", 01350038 12411 Житомирська область, Житомирський район, с. Березівка, вул. Ковальська, 8 20156 Обмежено готове  
Загально-освітння школа №27, 22059175 100020 м. Житомир, проспект Миру, 27 20129 Обмежено готове  
ПАТ "Житомирський маслозавод", ТОВ "Рудь", 00182863 10002 м. Житомир вул. Івана Гонти, 4 20204 Готове  
КУ "База спеціального медичного постачання" м. Житомир, вул. Комерційна, 2 20254 Обмежено готове  
ПАТ "Житомиргаз" 10001 м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 35 20220 Готове Розукомплектоване обладнання
Спеціалізована монтажно-експлуатаційна установа міської ради 10003 м. Житомир, вул. Покровська, 11а 20115 Обмежено готове  
Державне підприємство Науково - дослідний інститут радіосистем 13547194 10005 м. Житомир, вул. Чуднівська, 109 20116 Не готове  
Територіальне управління державної судової адміністрації України в Житомирській області (26278626) 10014 м. Житомир, Соборний Майдан, 1 20117 Не готове  
ТОВ "Житомирський завод скловиробів", 00293203 10001 м. Житомир, вул. Транспортна, 3 20119 Не готове Затоплене грунтовими водами
ТОВ "Інтер-Форум", 34537729 10006 м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 122 20120 Обмежено готове  
Житомирська виправна колонія №4, 08679971 10001 м. Житомир, проспект Незалежності, 172 20123 Готове  
Богунська районна рада, 04053182 10003 м. Житомир, вул. Перемоги, 55 20147 Готове  
Дистанція сигналізації та зв"язку залізничної станції "Житомир" ДТГО "Південно - західна залізниця", 01070221 10001 м. Житомир, вул.  Вокзальна, 3 20127 Готове  
ДП "Аеропорт Житомир" ТОВ "Акорд" 32066591 10014 м. Житомир, вул. Авіаторів, 9 20246 Не готове  
ПРаТ "Екотекстиль" 100020 м. Житомир, проспект Миру, 16 20130 Обмежено готове  
ДО "Комбінат "Рекорд", 14373176 10028 м. Житиомир, вул. Вільський Шлях, 269 20131 Готове  
ТОВ «Будінвест-Житомир», 34774998 м. Житомир, вул. Лесі Українки, 33 20134 Обмежено готове  
ЗАТ "Житомирські ласощі", 37546647 10003 м. Житомир, вул. Покровська, 67 20135 Обмежено готове  
ПАТ "Житомирський концервний завод", 05528125 10031 м. Житомир, вул. Покровська, 169 20136 Не готове Затоплене грунтовими водами
ВАТ "Житомирспецлісмаш", 00991284 10029 м. Житомир, вул. Східна, 80 20139 Не готове Затоплене грунтовими водами
Виробничий підрозділ «Коростенське територіальної
управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт
 та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», 19129944		 10001 м. Житиомир, пров. Товаровонтажний, 12-а 20140 Готове  
ПАТ "Шляхіндустрія", 03443726 10031 м. Житомир, вул. Б. Хмельницького, 42 20141 Не готове Затоплене грунтовими водами
КП «Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка» міської ради, 42789136 10004 м. Житомир, вул. Шухевича, 2а 20142 Обмежено готове Розукомплектоване
ВАТ "Житомирський завод автозапчастина", 00232302 10003 м. Житомир, вул. Домбровського, 3 20125 Не готове  
Тэги: Житомир, укрытие, Убежище
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