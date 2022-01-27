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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2022 » Январь » 27 » 13:12:43

Силы территориальной обороны: батальоны в Житомирской области сформированы на 70%

Сегодня, 13:12:43 384 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Силы территориальной обороны: батальоны в Житомирской области сформированы на 70%

 В Житомирской области силы территориальной обороны сформированы на 70 процентов. В настоящее время уже работает управление бригады и сформированы пять батальонов.

Один батальон непосредственно в Житомире, один в Житомирском районе и по одному подразделению в других районах области, сообщает "Суспільне".
 

"К нам в основном приходит личный состав уже с военным опытом, имеется в виду опыт в АТО, ООС, то есть специалисты с боевым опытом. Исключением могут быть узкие специалисты, например бухгалтеры, тыловые работники, ведущие учет имущества", – говорит Михаил Мужук, командир 115-й бригады территориальной обороны.


Подразделения на 100 процентов снабжены оружием и формой.
 

"Люди, которые являются местными, житомирскими, знают этот край гораздо лучше врага, который может сюда прийти, – говорит военнослужащий бригады терробороны Максим Яковенко. – Для нас это будет преимуществом, мы всегда будем на шаг, на два, на три впереди врага. Даже если враг будет иметь информацию о нашей территории, то мы все равно будем впереди. Даже если враг перекроет какую-то одну точку – мы придем с другой, потому что знаем лучше, откуда лучше нанести какой-нибудь удар".


Силы территориальной обороны


В Украине с начала года заработал закон об основах национального сопротивления. Теперь в стране должны сформировать Силы территориальной обороны, которые в случае угрозы будут выполнять определенные задачи в пределах своей местности.

По словам министра обороны Алексея Резникова, в составе Сил территориальной обороны Украины будут 25 бригад (одна бригада на регион), которые объединят более 150 батальонов (один батальон на район).

Постоянная численность Сил терробороны в мирное время составит 10 тысяч военных, в особый период – больше 130 тысяч (будет сформирован резерв).

Задачи территориальной обороны:
 
  • вовремя реагировать и принимать меры по обороне и территории и защите его населения до момента развертывания там войск или сил для ведения боевых действий;
  • участие в усилении охраны и защиты государственной границы;
  • участие в защите населения, территорий, окружающей природной среды и имущества от чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий ведения военных (боевых) действий;
  • участие в подготовке граждан Украины к национальному сопротивлению;
  • участие в обеспечении безопасной работы органов государственной власти, местного самоуправления и военного управления;
  • участие в охране и обороне важных объектов и коммуникаций, других критически важных объектов инфраструктуры;
  • обеспечение условий для стратегического (оперативного) развертывания войск (сил) или их перегруппировки;
  • участие в осуществлении мер по временному запрету или ограничению движения транспорта и пешеходов возле или в районах ЧС или ведения военных (боевых) действий;
  • участие в обеспечении общественной безопасности и порядка в населенных пунктах;
  • участие во введении и осуществлении мер режима военного положения;
  • участие в борьбе с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора;
  • участие в информационных мероприятиях, направленных на повышение уровня обороноспособности государства и противодействие информационным операциям агрессора.

Заглавное фото: Serhii Nuzhnenko/RadioSvoboda.org (RFE/RL)
Тэги: территориальная оборона, Житомирская область
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