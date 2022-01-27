Силы территориальной обороны: батальоны в Житомирской области сформированы на 70%

"К нам в основном приходит личный состав уже с военным опытом, имеется в виду опыт в АТО, ООС, то есть специалисты с боевым опытом. Исключением могут быть узкие специалисты, например бухгалтеры, тыловые работники, ведущие учет имущества", – говорит Михаил Мужук, командир 115-й бригады территориальной обороны.

"Люди, которые являются местными, житомирскими, знают этот край гораздо лучше врага, который может сюда прийти, – говорит военнослужащий бригады терробороны Максим Яковенко. – Для нас это будет преимуществом, мы всегда будем на шаг, на два, на три впереди врага. Даже если враг будет иметь информацию о нашей территории, то мы все равно будем впереди. Даже если враг перекроет какую-то одну точку – мы придем с другой, потому что знаем лучше, откуда лучше нанести какой-нибудь удар".