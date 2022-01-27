В Житомире из-за аварии отключили отопление жилым домам и ДЮСШ

27 января в Житомире произошел прорыв теплосети. Из-за аварии два десятка домов и детско-юношеская спортивная школа остались без отопления.
Об этом сообщила прессслужба КП "Житомиртеплокоммунэнерго
".
Отключено отопление в домах по адресам:
"Ведутся ремонтные работы. Приносим свои извинения за временные неудобства"
- ул. Грушевского, 81/50, 35;
- ДЮСШ (ул. Хлебная, 24);
- ул. К. Острожских, 83, 83а, 95, 104, 110, 79, 75, 77;
- ул. М. Грушевского, 71, 75;
- ул. Монтана, 4, 6, 12, 14, 16;
- ул. Киевская, 53, 55, 57;
- проезд Плотницкого, 8.
, - отмечают коммунальщики.