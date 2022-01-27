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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 27 » 13:48:39

В Житомире из-за аварии отключили отопление жилым домам и ДЮСШ

Сегодня, 13:48:39 462 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире из-за аварии отключили отопление жилым домам и ДЮСШ

 27 января в Житомире произошел прорыв теплосети. Из-за аварии два десятка домов и детско-юношеская спортивная школа остались без отопления.

Об этом сообщила прессслужба КП "Житомиртеплокоммунэнерго".

Отключено отопление в домах по адресам:
 
  • ул. Грушевского, 81/50, 35;
  • ДЮСШ (ул. Хлебная, 24);
  • ул. К. Острожских, 83, 83а, 95, 104, 110, 79, 75, 77;
  • ул. М. Грушевского, 71, 75;
  • ул. Монтана, 4, 6, 12, 14, 16;
  • ул. Киевская, 53, 55, 57;
  • проезд Плотницкого, 8.

"Ведутся ремонтные работы. Приносим свои извинения за временные неудобства", - отмечают коммунальщики.
Тэги: отопление, авария, Житомир
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:03:02, Сегодня [Материал]

Кому война а кому мать родна - вот оно истинное лицо житомирской власти
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:05:13, Сегодня [Материал]

А в это время строительная фирма Сухомлина и Моисеева развязали войну с местными жителями на Корбутовке - отвоёвывают у них землю сносят детские площадки под строительство многоэтажного жилого дома
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