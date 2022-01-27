Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 27 Января 2022    17:39:13
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2022 » Январь » 27 » 13:55:18

Сообщение о заминировании: в Житомире проверяют все учебные заведения и ТЦ

Сегодня, 13:55:18 579 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Сообщение о заминировании: в Житомире проверяют все учебные заведения и ТЦ

 В Житомире из-за очередного сообщения о заминировании проверяют торговые центры и все учебные заведения – высшие, дошкольные, общеобразовательные.

Сообщение о возможном заминировании в полицию получили после десяти часов утра, информирует "Суспільне".
 

"По электронной почте пришло сообщение о том, что заминированы все учебные заведения и торгово-развлекательные центры в нескольких городах. В том числе, и в Житомире. Группы полиции проводят осмотр", - сказала пресс-секретарь Нацполиции Алла Ващенко и добавила, что сообщение о минировании на этот раз поступило на электронный адрес СБУ.


Пресс-секретарь СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк рассказала, что подобные сообщения поступают не только в их адрес и адрес полиции.
 

"Эти сообщения неизвестные лица рассылают также и на адреса учебных заведений, и в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям и другие государственные структуры. Но, несмотря на то, в чей адрес поступают эти сообщения, подключаются все структуры, которые привлечены для проверки таких анонимных сообщений террористического характера – и Нацполиция, и СБУ, и другие уполномоченные правоохранительные органы", – проинформировала Ирина Мартынюк.


По состоянию на 14:00 проверки учебных заведений и торговых центров продолжаются.

Напомним, в Житомире создали волонтерские отряды, которые будут помогать полиции проверять помещения и проводить эвакуацию.
Тэги: заминирование, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus