Сообщение о заминировании: в Житомире проверяют все учебные заведения и ТЦ

"По электронной почте пришло сообщение о том, что заминированы все учебные заведения и торгово-развлекательные центры в нескольких городах. В том числе, и в Житомире. Группы полиции проводят осмотр", - сказала пресс-секретарь Нацполиции Алла Ващенко и добавила, что сообщение о минировании на этот раз поступило на электронный адрес СБУ.

"Эти сообщения неизвестные лица рассылают также и на адреса учебных заведений, и в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям и другие государственные структуры. Но, несмотря на то, в чей адрес поступают эти сообщения, подключаются все структуры, которые привлечены для проверки таких анонимных сообщений террористического характера – и Нацполиция, и СБУ, и другие уполномоченные правоохранительные органы", – проинформировала Ирина Мартынюк.