Срочник расстрелял людей на заводе «Южмаш»: подробности трагедии в Днепре с 5 погибшими

В городе Днепр на территории Южного машиностроительного завода боец Нацгвардии устроил стрельбу. Погибли пять человек - четверо нацгвардейцев и гражданская. Еще пятеро получили ранения.
Все подробности трагедии в Днепре - в материале "Журнала Житомира
".
Стрельба на заводе
Все произошло 27 января на закрытой территории Южного машиностроительного завода. Это режимный объект, где солдаты несли службу в рядах Нацгвардии.
Как сообщает Нацполиция
, срочник Нацгвардии около 3:40 утра взял автомат из комнаты, где хранилось оружие, зашел в караульное помещение и открыл огонь.
Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Для его поиска в Днепре была объявлена полицейская операция "Сирена", личный состав подразделений Нацполиции и Нацгвардии были подняты по тревоге.
Что известно о стрелке
По данным МВД, Артемию Рябчуку 21 год. Он родом из города Измаил Одесской области.
По информации канала "Украина24", Рябчук до призыва работал на складе на частном предприятии в Одесской области. Получил среднее техническое образование.
На срочную службу пошел осенью 2021 года.
Сдался сам
Как сообщили в ГБР, Артемий Рябчук сдался правоохранителям сам. Он попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении.
В сети опубликовали видео с показаниями Рябчука. На видео нацгвардеец, устроивший стрельбу, рассказывает о хронологии событий.
Глава МВД Денис Монастырский заявил
, что Артемий Рябчук будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом.
Кроме того, он добавил, что будет создана комиссия, которая установит обстоятельства, которые могли привести к таким действиям Рябчука.
"Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию", - добавил Монастырский.
Имена погибших
Национальная полиция Украины назвала имена погибших
в результате стрельбы в Днепре:
- Старший лейтенант Буганов Александр Александрович (НГУ);
- Младший сержант Драган Александр Александрович (НГУ);
- Старший солдат Левковский Артем Владимирович (НГУ);
- Солдат Черник Леонид Леонидович (НГУ);
- Лебединец Вера Сергеевна (контролер КПП, ведомственная военизированная охрана).
Состояние пострадавших
Как сообщил
Антон Геращенко, 22-летняя девушка военнослужащая Нацгвардии получила ранение в колено, в плечо и самое тяжелое - в живот. Девушка потеряла более трех литров крови, за ее жизнь борются хирурги больницы Мечникова.
Еще один нацгвардеец в тяжелом состоянии с ранением в брюшную полость.
Жизни остальных двух раненых доставленных в больницу Мечникова по оценкам врачей вне опасности.
В тяжелом состоянии также нацгвардеец, доставленный в 16 городскую больницу. У него ранение в грудь, в бедро и в плечо.
ГБР расследует служебную халатность
ГБР зарегистрировало уголовное производство
по служебной халатности руководства Нацгвардии, которая привела к трагедии в Днепре.
Предварительная квалификация: небрежное отношение военного служебного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.
Зеленский отреагировал на стрельбу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил
, что ожидает от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах трагедии. Правоохранители должны проанализировать мотивы стрелка. Зеленский требует кадровые выводы в ближайшее время.