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Срочник расстрелял людей на заводе «Южмаш»: подробности трагедии в Днепре с 5 погибшими

Сегодня, 15:56:32 405 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Срочник расстрелял людей на заводе «Южмаш»: подробности трагедии в Днепре с 5 погибшими

 В городе Днепр на территории Южного машиностроительного завода боец Нацгвардии устроил стрельбу. Погибли пять человек - четверо нацгвардейцев и гражданская. Еще пятеро получили ранения.

Все подробности трагедии в Днепре - в материале "Журнала Житомира".
 

Стрельба на заводе


Все произошло 27 января на закрытой территории Южного машиностроительного завода. Это режимный объект, где солдаты несли службу в рядах Нацгвардии. 

Как сообщает Нацполиция, срочник Нацгвардии около 3:40 утра взял автомат из комнаты, где хранилось оружие, зашел в караульное помещение и открыл огонь.



Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Для его поиска в Днепре была объявлена полицейская операция "Сирена", личный состав подразделений Нацполиции и Нацгвардии были подняты по тревоге.
 

Что известно о стрелке


По данным МВД, Артемию Рябчуку 21 год. Он родом из города Измаил Одесской области.



По информации канала "Украина24", Рябчук до призыва работал на складе на частном предприятии в Одесской области. Получил среднее техническое образование.

На срочную службу пошел осенью 2021 года.
 

Сдался сам


Как сообщили в ГБР, Артемий Рябчук сдался правоохранителям сам. Он попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении.



В сети опубликовали видео с показаниями Рябчука. На видео нацгвардеец, устроивший стрельбу, рассказывает о хронологии событий.


Глава МВД Денис Монастырский заявил, что Артемий Рябчук будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом.

Кроме того, он добавил, что будет создана комиссия, которая установит обстоятельства, которые могли привести к таким действиям Рябчука.
 

"Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию", - добавил Монастырский.



 

Имена погибших


Национальная полиция Украины назвала имена погибших в результате стрельбы в Днепре:
 
  • Старший лейтенант Буганов Александр Александрович (НГУ);
  • Младший сержант Драган Александр Александрович (НГУ);
  • Старший солдат Левковский Артем Владимирович (НГУ);
  • Солдат Черник Леонид Леонидович (НГУ);
  • Лебединец Вера Сергеевна (контролер КПП, ведомственная военизированная охрана).
 

Состояние пострадавших


Как сообщил Антон Геращенко, 22-летняя девушка военнослужащая Нацгвардии получила ранение в колено, в плечо и самое тяжелое - в живот. Девушка потеряла более трех литров крови, за ее жизнь борются хирурги больницы Мечникова.

Еще один нацгвардеец в тяжелом состоянии с ранением в брюшную полость.

Жизни остальных двух раненых доставленных в больницу Мечникова по оценкам врачей вне опасности.

В тяжелом состоянии также нацгвардеец, доставленный в 16 городскую больницу. У него ранение в грудь, в бедро и в плечо.
 

ГБР расследует служебную халатность


ГБР зарегистрировало уголовное производство по служебной халатности руководства Нацгвардии, которая привела к трагедии в Днепре. 

Предварительная квалификация: небрежное отношение военного служебного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.
 

Зеленский отреагировал на стрельбу 


Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах трагедии. Правоохранители должны проанализировать мотивы стрелка. Зеленский требует кадровые выводы в ближайшее время.

Тэги: днепр, Нацгвардия, стрельба, Рябчук
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