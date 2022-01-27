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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2022 » Январь » 27 » 17:25:08

«УДАР Віталія Кличка» підтримує вимоги ФОПів та закликає владу відтермінувати впровадження касових апаратів   ПОЛІТИКА  

Вчера, 17:25:08 340 5 Ошибка?Ошибка в тексте?
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«УДАР Віталія Кличка» підтримує вимоги ФОПів та закликає владу відтермінувати впровадження касових апаратів

Введення обов’язкових «касових апаратів» ще більше ускладнило стан малого і середнього підприємництва, яке потерпає від коронакризи. «УДАР Віталія Кличка» підтримує вимоги ФОПів і закликає владу відтермінувати введення касових апаратів. Про це в ефірі «Еспресо TV» заявив речник «УДАРу» Олег Петровець.

«УДАР Віталія Кличка» з самого початку висловився у підтримку позиції ФОПів про те, що введення в дію закону про касові апарати треба відстрочити ще хоча б на рік. Бо нинішній рік абсолютно не легший для ФОПів, ніж минулий. Чому ж минулого року відстрочили, а цього року ні? Я більше скажу: цей рік навіть складніший для ФОПів. Адже до коронавірусу, який нікуди не дівся, та економічної кризи додалася ще енергетична криза. В результаті заробітки підприємців, які і так були мізерні, ще скоротилися в рази внаслідок сплати додаткових платежів за комунальні послуги. При цьому жодної допомоги від держави для ФОПів немає», - пояснив Петровець.

За його словами, через нові вимоги закону щодо «касових апаратів» тиск на ФОПів посилився. Тому невдоволення підприємців та акції протестів були передбачуваними.

«Гніт на ФОПів посилився. Але замість того, щоб зробити них хоча б те, що й минулого року, влада навмисно не чує ФОПів і вводить касові апарати. І підприємці зараз окрім того, що мають справлятися з нинішніми викликами,мусять ще наймати нових співробітників, купувати та вводити касові апарати, вчити людей, як з ними працювати, і відбиватися від правоохоронців», - зазначив речник «УДАРу».

Пресслужба партії «УДАР Віталія Кличка»

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Комментариев: 5
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 19:02:38, Вчера [Материал]

Петровець речник "Удару" вы какой-то необразованный или незнающий проблемы человек! Закон который вы поддерживаете это штрафовать но выплачивать эти штрафы в последствии (відтермінувати). А Фопы требуют ввести зарегестрированный закон 58 66 и отменить дурацкий,.. геноцидный,. неподьемный, кабальный и разрушительный закон для них и для Государства кстати тоже
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 19:05:52, Вчера [Материал]

Вы декларируете политические лозунги тяп-ляп. а ведь эти Фопы умные и образованные в этой теме.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 19:09:32, Вчера [Материал]

Это уже не просто ФОПЫ -это уже фактически сформированная политическая сила по количеству людей больше чем "Удар". И у Фопов есть свои лидеры,Сергей Доротич, а в ближайшем будущем депутаты Верховного Совета
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 19:17:29, Вчера [Материал]

Вы учитесь у Юли Владимировны, она поддержала с трибуны ВС закон 5866, и поверте мне этот закон будет принят. Если ФОПЫ дожмут конечно. А они дожмут потому . что бомжевать никто не хочет.
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 19:22:07, Вчера [Материал]

Кассовые аппараты замутил депутатикВС для того чтобы нажится деньжат. Аппараты заказали в Болгарии по одной цене а продают в четыре раза дороже , такие дебильные схемы были уже при Пустовойтенко в 1990-х годах
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