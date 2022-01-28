Француз, поселившийся под Житомиром: К салу привожу французское вино

Жаки Леба в Украине работает около трех лет. Чуть больше года назад решился и переехал из Франции в небольшое село Тетеревка Житомирской области. А все потому, что нашел здесь свою любовь.
Жаки Леба мог бы просто заниматься любимым делом, наслаждаться семейной жизнью, вот только жажда общения и деятельности заставила его искать внимания публики. Так в его теплице и появился рождественский вертеп, сделанный собственными руками из подручных средств, которые, как говорит сам мастер, он нашел у себя в огороде. И вышло у него все настолько красиво, что теперь к нему на экскурсии в теплицу приходит по несколько десятков человек в день.
"КП в Украине
" пообщалась с Жаки Леба, и он рассказал о своем творчестве, о работе и о том, как ему живется в Украине.
Решил заявить о себе прессе
"Я уже больше года живу в Украине, меня никто не знает здесь. Потому я решил обустроить необычную экспозицию и таким образом презентовать себя прессе"
, - объясняет причину создания инсталляции французский мастер.
Жена Жаки, Елена, рассказывает, что подобные инсталляции - давнее хобби супруга.
"Во Франции Жаки делал вертепы около 30 лет. Но материалы для них он покупал. В Украине свою первую презентацию сделал не просто своими руками, а из всего, что мы обычно выбрасываем: опалые листья, иголки и пр. Из покупного - только фигурки, тоже ручной работы, муж их коллекционирует лет 30. Покупал в Неаполе", - говорит Елена.
Соседи украино-французской пары создание такой инсталляции посчитали странной, тем не менее посмотреть на нее пришли все. Работа мастера так поразила соседей, что слухи о ней начали разноситься и вскоре дошли и до СМИ. После того как работа Жаки попала в новости, к нему стали ходить еще больше посетителей.
"Каждый вечер приходят 40 человек посетить экспозицию. В нашем селе есть детский интернат, вчера вечером дети из этого интерната приходили к нам. Захотели также прийти и школьники из соседних сел", - с гордостью сообщает Жаки Леба.
Фото: Суспільне
Фото: личный архив Жаки Леба
Как Жаки попал в Украину
Вот уже три года он работает здесь, и год из них постоянно живет. Но как француза могло занести в тихую и спокойную Тетеревку? Елена решила прояснить эту необычную историю.
"Несколько лет назад моя дочка ездила во Францию по чернобыльской программе и попала в семью Жаки. Она ему очень понравилась, и Жаки решил выйти на связь и со мной, - вспоминает Елена. - Мы общались по вайберу, а потом он решил приехать, посмотреть, как ребенок живет в Украине. Здесь уже загорелся желанием снять документальный фильм о нашей стране. Я, конечно, не могла отказать ему в помощи. Он попросил меня сделать фотографии, рассказать об украинской культуре... Потом он еще приезжал несколько раз, так и закрутилось", - сказала Елена.
Фото: Суспільне
За время пребывания в Украине Жаки выучил несколько украинских слов, но пока полностью язык не осилил. Впрочем, это не стало для него преградой в общении - с соседями и знакомыми разговаривает, используя переводчик в телефоне. А интервью журналистам дает при помощи друга и партнера Петра Адамовича, знающего французский язык.
"Он такой человек, который любит общение. Я иду на работу, а он уходит из дому или едет куда-то, только бы пообщаться с людьми. Один не может находиться. И языковой барьер не стал в Украине для него помехой"
, - продолжает Елена.
Сама же Елена за год здорово подтянула французский, ей помогают муж и репетитор. Дома с супругом она может говорить почти без посторонней помощи.
На родину наведывается каждые три месяца
Но почему Жаки выбрал маленькую Тетеревку, а не Одессу или Киев? Оказалось, несмотря на то что он родом из большого города, еще во Франции любил жить в небольших и спокойных селах. И тут ему нравится.
"Тетеревка - очень красивое село. Рядом прекрасный лес, красивая река, - говорит француз. - Тут просто замечательно. Да, иногда ностальгирую по Франции, но проблем нет. Я почти каждые три месяца бываю на родине".
За время жизни в Украине Жаки уже привык к местной кухне. Но признается, что ему не хватает здесь красного мяса, бекона. Зато с украинским салом он уже познакомился.
"А сало да, я пробовал, к нему специально привожу французское вино"
, - шутит Жаки.
Нравятся Жаки и наши люди. По его мнению, они существенно не отличаются от жителей той же Франции.
Фото: личный архив Жаки Леба
Снимает кино о том, как живет Украина после Чернобыля
Отец Жаки Леба был столяром. Жаки унаследовал навыки обращения с деревом от отца. Из дерева француз способен сделать буквально все. Главное, чтобы были электричество и подручный материал. На изготовление рождественского вертепа в собственной теплице Жаки потратил месяц. Теперь Жаки планирует сделать следующую, посвященную цирку… Но до количества зрителей, которые ходили к мастеру во Франции, пока далеко.
"Во Франции у меня за неделю было до 6 тысяч посетителей. Это абсолютно нормально, потому что во Франции это уже является традицией. А для Украины это совершенно новые вещи. Я хотел бы показать детям, хотел бы иметь с ними контакт и научить их столярному искусству", - объяснил Жаки Леба.
Жаки занимается созданием различных инсталляций в качестве хобби. А его работа - это режиссер. Он всю жизнь занимается производством фильмов. С 14 лет работал в театре, около 30 лет снимает кино. И сейчас он в Украине в том числе и для того, чтобы снять свой фильм.
"Мне интересна тема не очень известных в Европе стран. Я снял 4 документальных фильма о Румынии. И Украина, я считаю, не очень известна сейчас. Я хотел бы рассказать об Украине и том, как она живет после Чернобыльской трагедии 1986 года. Фильм практически уже закончен. Во Франции он должен выйти в сентябре. Он называется «Забытая земля»", - отмечает собеседник.
Будет у фильма Жаки Леба и украинская версия, она планируется к октябрю.