Француз, поселившийся под Житомиром: К салу привожу французское вино

Решил заявить о себе прессе

"Во Франции Жаки делал вертепы около 30 лет. Но материалы для них он покупал. В Украине свою первую презентацию сделал не просто своими руками, а из всего, что мы обычно выбрасываем: опалые листья, иголки и пр. Из покупного - только фигурки, тоже ручной работы, муж их коллекционирует лет 30. Покупал в Неаполе", - говорит Елена.

"Каждый вечер приходят 40 человек посетить экспозицию. В нашем селе есть детский интернат, вчера вечером дети из этого интерната приходили к нам. Захотели также прийти и школьники из соседних сел", - с гордостью сообщает Жаки Леба.



Фото: Суспільне









Фото: личный архив Жаки Леба

Как Жаки попал в Украину

"Несколько лет назад моя дочка ездила во Францию по чернобыльской программе и попала в семью Жаки. Она ему очень понравилась, и Жаки решил выйти на связь и со мной, - вспоминает Елена. - Мы общались по вайберу, а потом он решил приехать, посмотреть, как ребенок живет в Украине. Здесь уже загорелся желанием снять документальный фильм о нашей стране. Я, конечно, не могла отказать ему в помощи. Он попросил меня сделать фотографии, рассказать об украинской культуре... Потом он еще приезжал несколько раз, так и закрутилось", - сказала Елена.

Фото: Суспільне

На родину наведывается каждые три месяца

"Тетеревка - очень красивое село. Рядом прекрасный лес, красивая река, - говорит француз. - Тут просто замечательно. Да, иногда ностальгирую по Франции, но проблем нет. Я почти каждые три месяца бываю на родине".



Фото: личный архив Жаки Леба Фото: личный архив Жаки Леба

Снимает кино о том, как живет Украина после Чернобыля

"Во Франции у меня за неделю было до 6 тысяч посетителей. Это абсолютно нормально, потому что во Франции это уже является традицией. А для Украины это совершенно новые вещи. Я хотел бы показать детям, хотел бы иметь с ними контакт и научить их столярному искусству", - объяснил Жаки Леба.

"Мне интересна тема не очень известных в Европе стран. Я снял 4 документальных фильма о Румынии. И Украина, я считаю, не очень известна сейчас. Я хотел бы рассказать об Украине и том, как она живет после Чернобыльской трагедии 1986 года. Фильм практически уже закончен. Во Франции он должен выйти в сентябре. Он называется «Забытая земля»", - отмечает собеседник.