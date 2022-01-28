В Житомире провели учебную эвакуацию детей из садика. ФОТО

В Житомире в детсаду №65 провели плановые учения на случай чрезвычайной ситуации. Детей учили эвакуироваться из здания.
Чтобы детки не паниковали, эвакуация проводилась в игровой форме, информирует городской совет
.
"Система звукового оповещения в учреждении построена таким образом: два человека, двигаясь первым и вторым этажами, перебегают из группы в группу и тихо (чтобы не напугать детей) извещают о необходимости скорейшего вывода воспитанников. К эвакуации детей привлекается весь персонал заведения. После получения сигнала воспитатели, помощники воспитателей и другие работники в кратчайшее время одевают детей и выводят безопасными эвакуационными выходами. Всего их в саду семь: три – на первом этаже и по одному – в четырех группах. Пути эвакуации из помещений не перекрещиваются. Воспитанники организованно передвигаются к эвакуационным выходам в сопровождении педагогов. Впереди – воспитатель, позади – помощник. Далее – к специально определенному месту, на площадку центрального входа. Здесь выстраиваются по группам", – рассказали в ЖГС об алгоритме действий.
Через 7-10 минут эвакуировались все присутствующие в заведении – 87 воспитанников и 48 работников. Во время эвакуации дети думают, что это игра.
"Выбирается форма игровой деятельности, чтобы детки не паниковали. Главное – слаженность и без паники"
, – рассказала воспитательница Наталья Иваницкая.
Затем в зависимости от ситуации дети идут играться на площадках. Если же нельзя находиться на территории заведения, их перевозят в определенное безопасное место.
На случай отдельных чрезвычайных ситуаций в садике обустроено и помещение для временного укрытия. Руководитель учреждения Валентина Савчук показала подвальное помещение, площадью 2400 кв. м. Здесь – все необходимое: игрушки, столы, стульчики, скамейки, медикаменты, влажные салфетки, питьевая вода, стаканчики, продукты питания, фонарики, отметка для размещения каждой группы, оборудованы и санузлы.
Фото: ЖГС