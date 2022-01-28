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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 28 » 12:10:40

В Житомире с завтрашнего дня троллейбусы по 8 грн, маршрутки - 10 грн. Как сэкономить на проезде

Сегодня, 12:10:37 1374 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире с завтрашнего дня троллейбусы по 8 грн, маршрутки - 10 грн. Как сэкономить на проезде

 С 29 января в Житомире подорожает стоимость проезда в электротранспорте, коммунальных автобусах и частных маршрутках. У Житомирян больше не будет скидки при расчете банковской картой.

Как сообщалось, стоимость проезда в электротранспорте Житомира повысят до 8 грн (при условии оплаты наличными и банковской картой), а в маршрутках и коммунальных автобусах – до 10 грн.
 

Частные и коммунальные автобусы:

 
  • Карта житомирянина – 8 грн;
  • Транспортная карта – 8 грн;
  • Банковская карта и наличные – 10 грн;
  • Льготная стоимость налично – 5 грн;
  • Школьникам – 3 грн транспортной картой, 5 грн – наличными.


Электротранспорт:

 
  • Карта житомирянина – 6 грн;
  • Транспортная карта – 6 грн;
  • Банковская карта и наличные – 8 грн;
  • Льготная стоимость налично – 4 грн;
  • Школьникам – 3 грн транспортной картой, 4 грн – наличными.


Как сэкономить на проезде


Житомиряне могут экономить 2 грн на каждой поездке. Для этого необходимо оплачивать проезд транспортной картой или картой житомирянина.
 

Транспортная карта


В городском пассажирском транспорте действуют три типа карт: ученическая, студенческая и общественная.

Каждый тип имеет безлимитные тарифы на 30 или 90 дней, а также тариф "кошелек". Последний позволяет самостоятельно пополнять карту на сумму от 20 до 500 грн.

Приобрести и пополнить карту можно в одном из пунктов.



Также транспортную карту можно пополнить на сайте transport.zt.ua и через терминалы самообслуживания EasyPay и City24. Зачисление средств при пополнении через терминалы самообслуживания происходит в течение суток.
 

Карта житомирянина


Карта житомирянина – это универсальная банковская карта. Карта является именной, поэтому передаваться другому лицу не может.

Карту житомирянина могут получить все зарегистрированные жители города, граждане, официально работающие в городе Житомир, официально зарегистрированные переселенцы с временно оккупированных территорий, граждане, имеющие право на льготы.

Для оформления и получения карты житомирянина следует обратиться в одно из отделений Ощадбанка и иметь с собой:
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  • Паспорт и ИНН (идентификационный код).
  • Копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карты налогоплательщика и официально сообщили об этом ответственный контролирующий орган и имеют отметку в паспорте).
  • Документ, подтверждающий регистрацию места жительства в г. Житомире и/или копию справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица, подтверждающего проживание в г. Житомире, с предъявлением оригиналов.
  • Цветную фотографию (3х4 или 4х6), в случае отсутствия таковой в документах, удостоверяющих личность.
  • Для льготной категории – льготное удостоверение;
  • Для трудоустроенных в Житомире – справка с места работы. Для студентов учебных заведений Житомира – студенческий билет или справка из учебного заведения.

Пополнить карту житомирянина можно только в точках продажи транспортных карт.
Тэги: общественный транспорт, стоимость проезда, транспортная карта
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Комментариев: 2
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 15:15:58, Сегодня [Материал]

Итого, обещали: фирменную униформу, вежливых водителей, убрать скотовозки и поставить автобусы, видеонаблюдение, GPS-трекинг, валидаторы. Может что-то забыл.

По факту имеем:
1. униформы нигде не видел
2. вежливые водители где-то может и есть, пока они молчат, а как раскрывают рот, то вся вежливость исчезает
3. скотовозки так и остались, пару б/у автобусов показали и на этом все
4. видеонаблюдение практически мало где установлено, по сути его нет
5. трекинг как работал через одно место, так и работает. Не весь транспорт до сих пор трекается. Обманули и тут.
6. Валидаторы более-менее есть у всех, не считая некоторых междугородных маршруток. Так же, не редко можно встретить ситуацию "валидатор сломался, разрядился и т.п.", и бесплатно из-за этого везти не хотят и выгоняют. Привет тем обещаниям, когда мэрия заявляла, что в таких случаях это проблема перевозчика и вы должны ехать бесплатно.

В общем, развели население в очередной раз, и в который раз подняли стоимость проезда. Мэр и его свита - просто наемные работники на зарплате у местных автоперевозчиков. За кого голосовали - то и получили.
zt-gregori
2 Григорій (zt-gregori)   • 16:05:02, Сегодня [Материал]

на 6. якщо валідатор не працює - вартість проїзду 3 грн. відзавтра стане 4 грн.
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