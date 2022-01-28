В Житомире с завтрашнего дня троллейбусы по 8 грн, маршрутки - 10 грн. Как сэкономить на проезде

С 29 января в Житомире подорожает стоимость проезда в электротранспорте, коммунальных автобусах и частных маршрутках. У Житомирян больше не будет скидки при расчете банковской картой.
Как сообщалось
, стоимость проезда в электротранспорте Житомира повысят до 8 грн (при условии оплаты наличными и банковской картой), а в маршрутках и коммунальных автобусах – до 10 грн.
Частные и коммунальные автобусы:
- Карта житомирянина – 8 грн;
- Транспортная карта – 8 грн;
- Банковская карта и наличные – 10 грн;
- Льготная стоимость налично – 5 грн;
- Школьникам – 3 грн транспортной картой, 5 грн – наличными.
Электротранспорт:
- Карта житомирянина – 6 грн;
- Транспортная карта – 6 грн;
- Банковская карта и наличные – 8 грн;
- Льготная стоимость налично – 4 грн;
- Школьникам – 3 грн транспортной картой, 4 грн – наличными.
Как сэкономить на проезде
Житомиряне могут экономить 2 грн на каждой поездке. Для этого необходимо оплачивать проезд транспортной картой или картой житомирянина.
Транспортная карта
В городском пассажирском транспорте действуют три типа карт
: ученическая, студенческая и общественная.
Каждый тип имеет безлимитные тарифы на 30 или 90 дней, а также тариф "кошелек". Последний позволяет самостоятельно пополнять карту на сумму от 20 до 500 грн.
Приобрести и пополнить карту можно в одном из пунктов.
Также транспортную карту можно пополнить на сайте transport.zt.ua
и через терминалы самообслуживания EasyPay и City24. Зачисление средств при пополнении через терминалы самообслуживания происходит в течение суток.
Карта житомирянина
Карта житомирянина
– это универсальная банковская карта. Карта является именной, поэтому передаваться другому лицу не может.
Карту житомирянина могут получить все зарегистрированные жители города, граждане, официально работающие в городе Житомир, официально зарегистрированные переселенцы с временно оккупированных территорий, граждане, имеющие право на льготы.
Для оформления и получения карты житомирянина
следует обратиться в одно из отделений Ощадбанка и иметь с собой:
- Паспорт и ИНН (идентификационный код).
- Копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карты налогоплательщика и официально сообщили об этом ответственный контролирующий орган и имеют отметку в паспорте).
- Документ, подтверждающий регистрацию места жительства в г. Житомире и/или копию справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица, подтверждающего проживание в г. Житомире, с предъявлением оригиналов.
- Цветную фотографию (3х4 или 4х6), в случае отсутствия таковой в документах, удостоверяющих личность.
- Для льготной категории – льготное удостоверение;
- Для трудоустроенных в Житомире – справка с места работы. Для студентов учебных заведений Житомира – студенческий билет или справка из учебного заведения.
Пополнить карту житомирянина можно только в точках продажи транспортных карт
.