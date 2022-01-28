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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2022 » Январь » 28 » 12:43:29

Закурил и уснул на диване: в Житомире из квартиры спасли мужчину. ФОТО

Сегодня, 12:43:31 462 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Закурил и уснул на диване: в Житомире из квартиры спасли мужчину. ФОТО

 В Житомире во время пожара в квартире спасен мужчина. Пожар произошел 27 января в девятиэтажном доме по улице Довженко.

Пожарных вызвали соседи, которые увидели дым.

"Поступило сообщение от жителей одной из девятиэтажек областного центра о том, что из квартиры на первом этаже идет дым. По приезду было установлено, что на первом этаже сильное задымление", - информирует ГСЧС.



Во время проведения разведки пожарные внутри квартиры обнаружили мужчину, который спал на тлеющем диване.

Его вывели на свежий воздух и передали медикам. От дальнейшей госпитализации человек отказался.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Предварительная причина пожара - неосторожность во время курения.











Фото: Тарас Орешников
Тэги: Житомир, пожар
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