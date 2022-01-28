Закурил и уснул на диване: в Житомире из квартиры спасли мужчину. ФОТО

В Житомире во время пожара в квартире спасен мужчина. Пожар произошел 27 января в девятиэтажном доме по улице Довженко.
Пожарных вызвали соседи, которые увидели дым.
"Поступило сообщение от жителей одной из девятиэтажек областного центра о том, что из квартиры на первом этаже идет дым. По приезду было установлено, что на первом этаже сильное задымление"
, - информирует ГСЧС
.
Во время проведения разведки пожарные внутри квартиры обнаружили мужчину, который спал на тлеющем диване.
Его вывели на свежий воздух и передали медикам. От дальнейшей госпитализации человек отказался.
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Предварительная причина пожара - неосторожность во время курения.
Фото: Тарас Орешников