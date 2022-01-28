На Житомирщине 19-летний парень устроил ДТП: есть пострадавшие

На Житомирщине в результате столкновения микроавтобуса и грузовика пострадали оба водителя. ДТП произошло на одной из улиц Новограда-Волынского.
Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
"Водитель автомобиля Volkswagen Transporter, 19-летний житель районного центра, двигаясь по улице Гетьмана Сагайдачного столкнулся с грузовым автомобилем DAF под управлением 59-летнего жителя Ровенщины, который ехал во встречном направлении"
, - говорится в сообщении.
В результате ДТП травмы получил оба водителя. Мужчин доставили в местную больницу.
Фото: полиция