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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2022 » Январь » 28 » 13:44:09

На Житомирщине 19-летний парень устроил ДТП: есть пострадавшие

Сегодня, 13:44:09 486 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине 19-летний парень устроил ДТП: есть пострадавшие

 На Житомирщине в результате столкновения микроавтобуса и грузовика пострадали оба водителя. ДТП произошло на одной из улиц Новограда-Волынского.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

"Водитель автомобиля Volkswagen Transporter, 19-летний житель районного центра, двигаясь по улице Гетьмана Сагайдачного столкнулся с грузовым автомобилем DAF под управлением 59-летнего жителя Ровенщины, который ехал во встречном направлении", - говорится в сообщении.

В результате ДТП травмы получил оба водителя. Мужчин доставили в местную больницу.

Фото: полиция
Тэги: Житомирщина, дтп
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