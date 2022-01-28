Управление транспорта ЖГС осталось без руководителя: Константин Пидпокровный уволен

Городской голова уволил Константина Подкровного с должности начальника управления транспорта и связи Житомирского городского совета.
Соответствующее распоряжение Сергея Сухомлина опубликовано на сайте ЖГС
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В документе отмечается, что Подкровный сам подал заявление об увольнении.
"Уволить с 31 января 2022 года Подкровного Константина Владимировича, начальника управления транспорта и связи Житомирского городского совета с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в распоряжении.
Напомним, Подкровного назначили на должность в апреле 2019 года
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