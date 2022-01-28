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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2022 » Январь » 28 » 16:26:41

Управление транспорта ЖГС осталось без руководителя: Константин Пидпокровный уволен

Сегодня, 16:26:41 292 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Управление транспорта ЖГС осталось без руководителя: Константин Пидпокровный уволен

 Городской голова уволил Константина Подкровного с должности начальника управления транспорта и связи Житомирского городского совета. 

Соответствующее распоряжение Сергея Сухомлина опубликовано на сайте ЖГС.

В документе отмечается, что Подкровный сам подал заявление об увольнении.
 

"Уволить с 31 января 2022 года Подкровного Константина Владимировича, начальника управления транспорта и связи Житомирского городского совета с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в распоряжении.


Напомним, Подкровного назначили на должность в апреле 2019 года.

Тэги: увольнение, Подпокровный, управление транспорта
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