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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Январь » 28 » 16:53:23

Похитил человека и угнал машину: полиция объявила в розыск жителя Житомирской области

Сегодня, 16:53:04 345 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Похитил человека и угнал машину: полиция объявила в розыск жителя Житомирской области

 Полицейские Житомирщины разыскивают Сергея Пилипчука, который обвиняется в совершении тяжких преступлений и скрывается от суда. Об этом сообщается на сайте полиции.

"Пилипчук Сергей Викторович, 20.05.1993 г.р., житель г. Новоград-Волынского, находится в государственном розыске как обвиняемый в похищении человека (ст. 146 УКУ) и незаконном завладении транспортным средством (ст. 289 УКУ)", - информирует полиция.

По имеющейся информации, он может находиться в столице. Полицейские просят граждан сообщить любую информацию о местонахождении мужчины.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Сергея Пилипчука, сообщите по телефонам: 102, (063) 650-96-64, (067) 417-91-54 или обратитесь в ближайший отдел полиции", - призывают правоохранители.

Тэги: полиция, розыск
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