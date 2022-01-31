«Заминирование» развлекательного заведения в Житомире и спасение мужчины в Новограде: дайджест новостей за 29-30 января

Задержании "телефонного минера" в Житомире, предотвращение самоубийства и сотрудничество ФК "Полесье" с компанией Nike - подборка новостей за 29-30 января.
Дайджест на "Журнале Житомира
" публикуется в первый рабочий день недели.
"Заминировал" развлекательное заведение
Ночью 29 января на спецлинию полиции со скрытого номера поступил звонок об угрозе взрыва развлекательного заведения.
Из здания эвакуировали посетителей и персонал. Работники взрыво-технической службы обследовали помещения и никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.
Правоохранители установили личность "псевдоминера". Им оказался 29-летний житомирянин
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Злоумышленник сообщил о заминировании ради развлечения и был пьян. Мужчине за содеянное грозит от 2 до 6 лет заключения.
Фото: ГУНП
Собирался прыгнуть с моста
29 января в Новограде-Волынском 13-летний подросток сообщил в полицию о мужчине, который собирался прыгнуть с моста
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Мужчина стоял на мосту за перилами и говорил о намерениях покончить с жизнью.
Полицейские прибыли на место. Через какое-то время мужчина пошел на контакт с правоохранителями и протянул им руку, чтобы они помогли ему выбраться.
Полицейские доставили 40-летнего звягельчанина в больницу для оказания медицинской помощи.
Фото: ГУНП
"Полесье" будет играть в форме Nike
Футбольный клуб "Полесье" заключил генеральное соглашение о долгосрочном сотрудничестве с компанией Nike
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Договор о сотрудничестве своими подписями подтвердили вице-президент ФК "Полесье" Валерий Платонов и генеральный директор представительства Nike в Украине Борис Шевелюк.
Вскоре житомирский клуб представит новую игровую форму.
Фото: ФК "Полесье"
Застряли в сугробах
На Романовщине ночью 30 января автомобиль скорой застрял в снежном сугробе. В спецавтомобиле находился больной, нуждавшийся в госпитализации.
На место происшествия приехали спасатели, вытащили транспортное средство
на дорогу и сопроводили в медицинское учреждение.
Под утро 30 января спасатели г. Новорад-Волынский оказывали помощь медикам скорой, машина которых застряла на обочине дороги. С помощью троса бойцы ГСЧС вытащили транспортное средство.
Фото: ГСЧС