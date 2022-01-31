С 1 февраля в Украине взлетят цены на одноразовые пакеты

В Украине подорожают одноразовые пакеты в супермаркетах. Правительственное решение о подорожании пакетов вступает в действие 1 февраля. Об этом сообщило
Министерство экономики Украины.
Цель – ограничить оборот пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в стране.
Минимальная стоимость для пакетов со стенками толщиной более 50 микрометров составит 2 грн.
Цены на пакеты 1 с февраля
- 2,00 грн – пакет без ручек и боковых складок;
- 2,50 грн – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;
- 3,00 грн – пакет с ручками и боковыми складками.
Указанные цены являются минимальными. Торговые сети могут устанавливать свои цены и продавать пакеты дороже.
Ранее большинство супермаркетов на одноразовые пакеты выставили символические цены
– от 1 до 12 копеек.