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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2022 » Январь » 31 » 10:31:40

С 1 февраля в Украине взлетят цены на одноразовые пакеты

Сегодня, 10:31:40 973 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С 1 февраля в Украине взлетят цены на одноразовые пакеты

 В Украине подорожают одноразовые пакеты в супермаркетах. Правительственное решение о подорожании пакетов вступает в действие 1 февраля. Об этом сообщило Министерство экономики Украины. 

Цель – ограничить оборот пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в стране. 

Минимальная стоимость для пакетов со стенками толщиной более 50 микрометров составит 2 грн.
 

Цены на пакеты 1 с февраля

 
  • 2,00 грн – пакет без ручек и боковых складок;
  • 2,50 грн – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;
  • 3,00 грн – пакет с ручками и боковыми складками.

Указанные цены являются минимальными. Торговые сети могут устанавливать свои цены и продавать пакеты дороже.

Ранее большинство супермаркетов на одноразовые пакеты выставили символические цены – от 1 до 12 копеек.
Тэги: супермаркет, пакеты, Цены
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Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 11:22:21, Сегодня [Материал]

идиотизм который ни как не улучшит экологию
kozyberda79
2 Наталия (kozyberda79)   • 13:29:29, Сегодня [Материал]

И снова на балконах Украины, стиранные пакетики))))
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