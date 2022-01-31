В Польше задержали маньяка, убившего заробитчанку из Житомирской области - СМИ

В Польше полиция задержала 25-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве жительницы Житомирщины Надежды Яремчук.
Как сообщает сайт inpoland.net.pl
, 49-летняя женщина стала жертвой серийного убийцы.
При проведении обыска правоохранители обнаружили у мужчины сумку с инструментами. На этих орудиях была кровь жертв. Для каждого убийства маньяк брал новый инструмент.
"Молотком он и убил мою маму. Как пояснила полиция, юноша ехал за ней. Потом просто вышел из машины, убил, забрал сумку, сел в машину и поехал дальше. Страшно осознавать, сколько людей он уже убил. Оказалось, что это серийный убийца. Не жалел никого. Выслеживал свою жертву, а потом убивал, потому что ему так нравилось", - рассказала дочь Надежды.
За совершенные преступления мужчине грозит 25 лет за решеткой.
Напомним, Надежда Яремчук
приехала в Польшу на заработки из пгт Ружин Житомирской области. Ее убили вечером 18 января. Тело женщины пролежало на улице до утра, пока его не увидели прохожие и не вызвали полицию и скорую.