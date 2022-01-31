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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2022 » Январь » 31 » 11:34:08

В Польше задержали маньяка, убившего заробитчанку из Житомирской области - СМИ

Сегодня, 11:34:26 522 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Польше задержали маньяка, убившего заробитчанку из Житомирской области - СМИ

 В Польше полиция задержала 25-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве жительницы Житомирщины Надежды Яремчук.

Как сообщает сайт inpoland.net.pl, 49-летняя женщина стала жертвой серийного убийцы.

При проведении обыска правоохранители обнаружили у мужчины сумку с инструментами. На этих орудиях была кровь жертв. Для каждого убийства маньяк брал новый инструмент.
 

"Молотком он и убил мою маму. Как пояснила полиция, юноша ехал за ней. Потом просто вышел из машины, убил, забрал сумку, сел в машину и поехал дальше. Страшно осознавать, сколько людей он уже убил. Оказалось, что это серийный убийца. Не жалел никого. Выслеживал свою жертву, а потом убивал, потому что ему так нравилось", - рассказала дочь Надежды.


За совершенные преступления мужчине грозит 25 лет за решеткой.

Напомним, Надежда Яремчук приехала в Польшу на заработки из пгт Ружин Житомирской области. Ее убили вечером 18 января. Тело женщины пролежало на улице до утра, пока его не увидели прохожие и не вызвали полицию и скорую.
Тэги: заробитчане, убийство, Польша
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