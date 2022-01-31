Попал под колеса нескольких автомобилей: под Житомиром в ДТП погиб мужчина

В Житомирском районе мужчина попал под колеса нескольких автомобилей и погиб на месте. Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 января на автодороге Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский, вблизи с. Пряжев.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Предварительно, около 21:30 на 192 км указанной автодороги, вблизи с. Пряжев Житомирского района, водитель автомобиля Ford, двигаясь в направлении г. Бердичева, совершил наезд на пешехода и с места происшествия скрылся. Пострадавший в результате ДТП упал на проезжую часть дороги, где попал под колеса еще нескольких автомобилей", – говорится в сообщении.
В настоящее время полицейские устанавливают личность погибшего. Ему около 45-50 лет.
Также правоохранители разыскивают водителя автомобиля Ford, сбежавшего с места ДТП. Очевидцев или свидетелей аварии просят предоставить следствию известную им информацию.